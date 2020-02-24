Samsung'da 'koronavirüs' alarmı! Fiyatlar yükselebilir

Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold gibi katlanabilir akıllı telefonlarını kendi vatanı Güney Kore'de üretiyor. Samsung Güney Kore'nin Seul kentinin 200 km uzağındaki Gumi'de bulunan fabrikasını tamamen Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip'in üretimi için ayırmış durumda. Fakat fabrikadan gelen haberler pek iyi değil.

SAMSUNG'UN GALAXY Z FLİP FABRİKASI KORONAVİRÜS'TEN NASİBİNİ ALDI

Gumi'deki Samsung fabrikasında çalışan bir işçide geçtiğimiz günlerde koronavirüse rastlanıldı. Bu durum hem fabrikadaki diğer işçileri hem de Samsung'u endişe etti. Kriz anını iyi bir şekilde yöneten Samsung, diğer işçilerin sağlığını korumak adına fabrikayı süresiz olarak kapatma kararı aldı. Diğer işçiler ise gözlem için karantinaya alındı. Samsung ise spekülasyonları azaltmak adına konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

GALAXY Z FLİP'İN FİYATI YÜKSELEBİLİR

Samsung yaptığı açıklamada açıklamada, ''Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Dezenfeksiyon ve kontrol için gerekli tüm önlemler derhal uygulanmaya başlanıyor.'' dedi. Samsung'un fabrikasındaki üretimini durdurması Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold'un fiyatına yansıyabilir. Fakat üretimin diğer işçilerin kontrollerinin bittikten sonra devam ettirilmesi beklendiğinden fiyatlarda bir değişiklik olmayabilir.



