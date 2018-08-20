Geçtiğimiz hafta 8K OLED panelini tanıtan LG'den sonra şimdi de Samsung'un 8K OLED televizyon tanıtacağı ortaya çıktı. Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2018 etkinliği sırasında Samsung'un 8K OLED televizyon tanıtacak oluşu ortaya karıştırdı.

Samsung, yeni OLED televizyonu için herhangi bir resmi açıklama yapmış değil. Ancak etkinlik için yayınlanan görseller Samsung'un tüm sırlarını ortaya çıkardı. Bu konuda reklam panolarında görseller yayınlayan Samsung'un neden henüz bir duyuru gerçekleştirmediği de merak konusu.

Samsung'dan 8K televizyon müjdesi!

Uzmanların yaptığı tahminler sonrasında ortaya çıkan bu görüntü ile beraber, Samsung'un 8K OLED televizyonu da kesinleşmiş oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, Berlin Tegel Havalimanı'nda çektiği bu görüntü 8K televizyonun kesin olarak tanıtılacağını kanıtlamış oldu. Teknoloji dünyası için önemli bir etkinlik olan IFA, 31 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 5 Eylül Çarşamba günü son bulacak.

Bakalım Samsung, yeni 8K televizyonu ile tüketicilerin gönlünü feth edebilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

