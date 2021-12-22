Samsung'dan Galaxy S22 adımı

2021 yılında piyasaya sürdüğü ve hale serinin amiral gemisi konumunda olan Galaxy S21’de arka panel materyali olarak plastiği tercih eden Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinde ise bu kısımlarda cam yüzey kullanmayı tercih etmişti.

GALAXY S22'DE YÜZEY DEĞİŞECEK

Bununla birlikte Güney Koreli teknoloji devi bu yıl, piyasaya sürmeyi planladığı 3 yeni akıllı telefon modelinde yeni bir yol haritası çizmeye kararlı. Samsung’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan S22 serisinin tamamında, arka panel materyali olarak cam kullanılacak.

Son olarak her ne kadar, kullanıcılarda cam denildiği zaman cihazların daha dayanıksız olacağı yönünde bir algı olsa da, aslında gelişen teknoloji sayesinde belli koşullar altında camın dayanıklılığı plastik yüzeyden pek de geri kalmıyor. Bunun yanında, cam yüzeylerin daha yumuşak bir kullanım hissiyatı yaratması ve daha az çizilmeye maruz kalması, bu materyali plastik karşısında “premium” bir ayrıcalık haline getiriyor.

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