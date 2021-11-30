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Samsung'dan orta seviyeye yeni telefon

30.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'dan Galaxy A13 hamlesi geliyor. Akıllı telefon pazarındaki önemli aktörlerden birisi olan Samsung, ürün gamını Galaxy A13 ile genişletecek gibi görünüyor. Peki Galaxy A13 neler getirecek?

Samsung'dan orta seviyeye yeni telefon

Galaxy A13, şirketin gündeme gelen yeni telefonu oldu. Söylenenlere göre Güney Kore merkezli teknoloji devinin temel planı, cihazı 4G ve 5G olmak üzere iki farklı şekilde piyasaya sunmak. Dilerseniz şimdi lafı fazla uzatmadan sizleri telefonun özellikleri ile baş başa bırakalım.

GALAXY A13'ÜN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre Galaxy A13 5G, gücünü MediaTek tarafından üretimi gerçekleştirilen Dimensity 700 yonga setinden alacak.

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RAM tarafında 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı versiyon ile gelmesi beklenen model, yine 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla satışta olacak. Tüm bunların yanında Galaxy A13 5G, Full HD+ çözünürlükte olan 6,48 inçlik bir LCD ekran paneline sahip olacak. 5.000 mAh’lik bataryadan beslenecek olan telefonda 25W hızlı şarj desteği de mevcut.

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Modelde üçlü kamera kurulumu söz konusu. Bu kısımda 50MP ana kameraya 5MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü eşlik edecek. Selfie kamerası hakkında ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kutusundan Android 11 işletim sistemi ile çıkacak olan Galaxy A13 5G’nin ne zaman satışa çıkacağını ise bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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