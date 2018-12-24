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Samsung’dan sürpriz Galaxy A10 hamlesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı orta segment modellerinden biri olan Galaxy A10 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.

Samsung’dan sürpriz Galaxy A10 hamlesi

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, son dönemde ilginç bir politika yürütüyor. Malum, genel olarak üreticiler önemli yenilikleri ilk olarak amiral gemisi modellerinde kullanırlar. Fakat Samsung bu tarz yenilikleri amiral gemisi modelleriyle kullanıcıya sunmak yerine, tercihini orta segment modellerden yana kullanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni delikli ekran tasarımı ya da 3 ve üzeri kameraya sahip modelleri bu duruma en net örnek.

Görünen o ki yakında bunlara bir yenisi daha eklenecek. Çin kaynaklı sızdırılan bilgilere bakacak olursak, Galaxy A10 Samsung’un ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip ilk modeli olacak.

Güney Koreli şirketin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni S serisi modellerinde kullanacağı bu teknolojinin ilk olarak Galaxy A10 modelinde kullanılması bizleri pek de şaşırtmadı.

Öte yandan aynı sızıntı kaynağı, Galaxy A10 modelinin Snapdragon 845 yonga setini kullanacağını da iddia ediyor. Aslında bu durumda A10’u orta segmentten ziyade üst segment statüsüne sokuyor diyebiliriz.

Şimdilik A10 hakkında net detaylar bulunmuyor. Fakat söylentiler doğruysa, A10’un yeni S serisi modellerinden önce tanıtılması gerekiyor. Bu durumda Güney Koreli şirketin yeni A serisi modelini önümüzdeki Ocak ayında tanıtması sürpriz olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A10 teknoloji

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