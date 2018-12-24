Samsung’dan sürpriz Galaxy A10 hamlesi

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, son dönemde ilginç bir politika yürütüyor. Malum, genel olarak üreticiler önemli yenilikleri ilk olarak amiral gemisi modellerinde kullanırlar. Fakat Samsung bu tarz yenilikleri amiral gemisi modelleriyle kullanıcıya sunmak yerine, tercihini orta segment modellerden yana kullanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni delikli ekran tasarımı ya da 3 ve üzeri kameraya sahip modelleri bu duruma en net örnek.

Görünen o ki yakında bunlara bir yenisi daha eklenecek. Çin kaynaklı sızdırılan bilgilere bakacak olursak, Galaxy A10 Samsung’un ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip ilk modeli olacak.

Güney Koreli şirketin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni S serisi modellerinde kullanacağı bu teknolojinin ilk olarak Galaxy A10 modelinde kullanılması bizleri pek de şaşırtmadı.

Öte yandan aynı sızıntı kaynağı, Galaxy A10 modelinin Snapdragon 845 yonga setini kullanacağını da iddia ediyor. Aslında bu durumda A10’u orta segmentten ziyade üst segment statüsüne sokuyor diyebiliriz.