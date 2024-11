Samsung'dan Xiaomi'e akıllı telefonlarda Gülümseten Kasım indirimleri

Android telefonlar, yarattığı özgürlük ve kişiselleştirme seçenekleri ile pek çok kişinin gözdesi. Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji alanında lider markalar, geniş ürün yelpazeleriyle her kullanıcıya hitap eden modeller üretiyor. Ekran kalitesinden batarya ömrüne, kamera teknolojisinden hız ve depolama özelliklerine kadar her beklentinizi karşılayabilecek telefonlar da Kasım indirimleriyle cazip fiyatlarla karşınızda! Kasım ayının bu avantajlı fırsatlarını değerlendirerek hem ihtiyacınıza hem de bütçenize en uygun Android telefona sahip olabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Çift titreşim önleme ile net çekimler: Redmi Note 13 Pro Gece Siyahı Cep Telefonu (Xiaomi Türkiye Garantili)

Xiaomi Redmi Note 13 Pro, 200 MP ana kamerası ve çift titreşim önleme özellikleri (OIS ve EIS) sayesinde profesyonel netlikte fotoğraflar çekmeyi sevenler için birebir! Super QPD odaklama teknolojisi ile hareketli anlarda bile odak kaçırmayan telefon, 120 Hz FHD+ AMOLED ekranı ile film izlerken ya da oyun oynarken oldukça akıcı bir deneyim gerçekleştiriyor. Güvenli ekran içi parmak izi sensörü ve 8 GB RAM ile verimi artırırken 5000 mAh pil kapasitesi ve 67 W turbo şarj desteğiyle de şarj sıkıntısı çekmiyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

Uzun zamandır takip ettiğim bir üründü. Kampanya ile çok uyguna geldi. Bu fiyatlarda alınabilecek en iyi telefonlardan.”

“Telefon hızlı ve şık. Kamera da güzel.”

2. Üst düzey performans: General Mobile GM Era 50 Noble Black Akıllı Cep Telefonu

Günlük kullanımda ihtiyaç duyduğunuz her şeyi karşılayan General Mobile GM Era 50, 6.78 inç geniş IPS ekranıyla dizi izlemekten oyun oynamaya kadar her aktivitenizi keyifli hale getiriyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleriyle hem güvenliği artırıyor hem de hızlıca erişim sağlıyor. Android işletim sistemiyle gelen model, geniş bir uygulama ekosistemine kolayca erişebilmenize imkan tanıyor. Ayrıca 5000 mAh batarya kapasitesi sayesinde gün boyunca şarj aramadan rahatça kullanım sunuyor. Android işletim sistemi, geniş uygulama yelpazesiyle telefonunuzu kişiselleştirmeyi oldukça basit hale getirirken çift SIM kart ve artırılabilir hafıza seçenekleri de telefonu iş ve özel hayatınızı bir arada yönetmek için oldukça pratik hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sürekli bir General Mobile kullanıcısı olarak beklediğim çift hoparlör özelliği de ürüne eklenince hemen sipariş verdim, benim için en önemli ve en sevdiğim yanı saf android olması, yani telefonda sadece Google uygulamaları mevcut.”

“Bu fiyata tam bir f/p ürünü tavsiye ederim.”

3. Çarpıcı çekimlerle fark yaratın: Tecno Mobile Camon 20 Pro CK7N Siyah Akıllı Cep Telefonu

Tecno Mobile Camon 20 Pro CK7N, yüksek çözünürlüklü 64 MP kamerası ve güçlü 32 MP ön kamerasıyla fotoğraflarınızı etkileyici hale getiriyor. AMOLED ekranı ile parmak izi sensörünü bir araya getiren cihaz, 6,67 inç boyutuyla geniş bir izleme alanı veriyor. Ayrıca, 8 GB + 8 GB artırılabilir RAM kapasitesi ve 256 GB depolama alanı ile tüm uygulamalarınız ve dosyalarınız için yeterli alan mevcut. 5000 mAh bataryası ve 33 W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyu yarı yolda bırakmayan cihaz, IP53 sertifikası ile toza ve suya karşı da dayanıklı.

Kullanıcılar ne diyor?

“Annem ve kız kardeşim için aldım. Gayet güzel ve uygun fiyatlı.”

“Tam bir fiyat performans telefonu. Çok beğendik.”

4. İşlevselliği yüksek tasarımı şık: Honor X9B Yeşil Akıllı Cep Telefonu (KVK Türkiye Garantili)

Geniş 6,78 inç AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızıyla çok canlı bir görüntü kalitesine sahip olmasının yanında ekran parlaklığı 1200 nits'e kadar çıkabilen Honor X9B telefon, güneş ışığı altında bile net bir görüntü sağlıyor. Üç arka kamerası (108 MP ana kamera) ve 16 MP ön kamerası sayesinde fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal bir seçenek olan cihaz, 5800 mAh kapasitesindeki devasa bataryası ile şarj süresi konusunda endişeye yer bırakmıyor. Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ve Adreno 710 grafik işlemcisi ile güçlendirilmiş olan telefon, hem oyun veriminde hem de günlük işlemlerde sorunsuz bir deneyim veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hızı çok iyi. Güçlü ve dayanıklı. Pili süper iyi. Ağırlığı hafif ve kullanımı kolay.”

“Mükemmel durumda gelen, güzel ve kullanımı kolay bir telefon.”

5. Hızlı ve akıcı bir şekilde çalışan: Huawei Nova 12S Siyah Cep Telefonu (Huawei Türkiye Garantili)

Huawei Nova 12S, inceltilmiş ve düz kenarlı tasarımıyla oldukça şık bir seçenek. 60 MP ön kamerası ve 50 MP arka kamerası, fotoğraf meraklılarını memnun edecek detayları sunuyor. 66W SuperCharge Turbo 2.0 desteğiyle hızlıca şarj oluyor ve 6,7 inç 120 Hz OLED ekranı ile görüntüler her zamankinden daha canlı ve renkli hale geliyor. Yapay zeka destekli HDR içeriği ve çift stereo hoparlör sistemiyle film izlerken veya oyun oynarken gerçekçi bir his yaratıyor. Nova’nın yenilenen oyun motoru ise aksiyon dolu sahnelerde bile her hareketi sorunsuzca yansıtıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hızlı şarj özelliği çok iyi, turbo şarjı açmadan yarım saatte şarj oluyor, müthiş.”

“Telefonu alalı 2 ayı geçti. Çok memnunum. En memnun olduğum nokta şarj konusu. Çok hızlı şarj oluyor.”

6. Benzersiz tasarım: Nothing Phone 1 Siyah Cep Telefonu (Nothing Türkiye Garantili)

Nothing Phone 1, göz alıcı Glyph arayüzü ile kimin aradığını veya bildirimin nereden geldiğini gösteren ışıklı bildirim sistemiyle fark yaratıyor. 50 MP’lik ikili kamera sistemiyle gerçekçi ve net fotoğraflar çekerken HDR10+ destekli 6,55 inç OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızıyla izleme verimini üst düzeye taşıyor. Snapdragon 778G+ işlemcisi ve Nothing OS ile sade, hızlı ve sorunsuz bir Android deneyimi sağlıyor. 30 dakikada %50 şarj olan bataryası ve kablosuz şarj desteğiyle de gün boyu size eşlik eden bir telefon. Şık tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü performansıyla Nothing Phone 1, hem iş hem de eğlence için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok iyi bir cep telefonu! Kullandığım en iyilerden biri ve hem daha ucuz hem de amiral gemisi olan birçok ürünüm vardı. Tavsiye ederim.”

“Harika bir ürün ve kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum.”

7. Kesintisiz eğlence: Reeder P13 Blue Plus 2022 Yeşil Akıllı Cep Telefonu

Reeder P13 Blue Plus 2022, 4580 mAh bataryası ile uzun saatler sosyal medyada dolaşmak, film izlemek ya da oyun oynamak isteyenlerin tercihi. 6,528 inçlik geniş ekranı ile büyük bir izleme keyfi sunarken çerçevesiz tasarımıyla hem modern bir görünüm sağlıyor hem de rahat bir tutuş imkanı tanıyor. 4 GB RAM ile günlük işlemlerinizi kolayca hallederken 32 GB dahili hafızası ile fotoğraf, video ve dosyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. Android 11 işletim sistemi ile gelen telefon, gün boyu yanınızda olacak bir cihaz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatına göre seri almak isteyene tavsiye ederim. Çocuklar için ve yaşlılara uygun bir telefon.”

“Gayet hızlı geldi. Kutulanması oldukça sağlam ve özenliydi. Telefon da fiyata göre gayet iyi görünüyor.”

8. Yüksek çözünürlük hızlı şarj: Oppo Reno11 F Okyanus Mavisi Cep Telefonu (Oppo Türkiye Garantili)

Oppo Reno 11F, 6,7 inç AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı ile oldukça net ve akıcı bir görüntü kalitesi sunuyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi ve 256 GB dahili depolaması ile yüksek performans sağlayan telefon, çok sayıda dosya saklama ve hızlı işlem yapma imkanı tanıyor. 64 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile hem detaylı hem geniş açılı çekimlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 67 W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile yalnızca 48 dakikada %100 şarj olan Oppo Reno 11F, 5G bağlantı desteğiyle de yüksek hızda bir kullanım vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün hızlı , fotoğraf kalitesi çok iyi. Gece çekimleri muhteşem.”

“Bir önceki telefonum da Oppo Reno 4'tü. Gayet memnundum. 4 yıl kullandım, şarjı gayet günü götürüyor ve çok hızlı şarj oluyordu. O yüzden yine Oppo tercih ettim. Bu telefon da gerçekten aynı şarj konusunda. Tasarım olarak da gayet güzel olmuş. Hızlı bir telefon.”

9. Stüdyo kalitesinde selfieler: Samsung Galaxy S21 FE 5G 2. Akıllı Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)

Galaxy S21 FE 5G ile kendinizi fotoğraf ve videoların yıldızı gibi hissedin! Portre modu ile selfie çekimlerinize profesyonel dokunuşlar katabilir, sosyal medya filtreleriyle de fotoğraflarınızı tamamlayabilirsiniz. Oyunlarda veya çoklu işlemlerde hiçbir yavaşlama yaşamadan akıcı bir deneyimi olan S21, bol bol dizi izlemek veya uzun saatler oyun oynamak için ideal olan 4500 mAh bataryası sayesinde şarj derdi olmadan gün boyu yanınızda! Bluetooth, NFC ve Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleriyle de her ortamda hızlı ve pratik bir kullanımı olan Galaxy S21 FE 5G, şık polimer kapak ve metal çerçeveli tasarımıyla da göz dolduruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel, akıcı bir cihaz ve premium hissi veriyor. Bu fiyata alınabilecek en iyi telefon. ”

“Bu özelliklerde ve bu fiyata daha iyisi yok.”

10. Canlı ekran güçlü performans: Samsung Galaxy A15 Açık Mavi Akıllı Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy A15, 6,5 inç Super AMOLED ekranı ve Vision Booster özelliğiyle güneşin altında bile parıldayan bir görüntüye sahip. 90 Hz yenileme hızı ile ekranda akıcı bir kaydırma deneyimi yaşatırken 800 nit parlaklık değeri ve Göz Koruma Kalkanı ile gözlerinizi yormadan gün boyu rahatlık sağlıyor. Kamera konusunda da oldukça iddialı olan Galaxy A15, 50 MP ana kamerası, ultra geniş açılı lensi ve yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ile her anınızı ölümsüzleştirmenize imkan tanıyor. MTK G99 sekiz çekirdekli işlemcisi ve geniş bellek seçenekleriyle hızınıza hız katarken 5.000 mAh pil kapasitesi ve Süper Hızlı Şarj özelliğiyle de gün boyu kesintisiz bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pratik, kullanımı kolay, ekonomik ve ihtiyaçlarımı karşılıyor.”

“Bence fiyatına göre oldukça iyi telefon. Gayet güzel, herkesin işini görür diye düşünüyorum.”

