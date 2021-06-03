HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtı

Samsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtı

03.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Display, diğer akıllı telefon üreticilerine Ultra İnce Cam (UTG) satma kararı aldı. Şimdiye kadar şirket UTG’yi geride tuttu, ancak Samsung’un politikası değişmiş görünüyor.

Samsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtı

Google’ın söylentilere göre katlanabilir telefonu, Samsung’un ultra ince cam (UTG) özelliğine sahip ilk teklifleri arasında olabilir. ETNews’e göre, Samsung Display yakında Samsung ailesinin dışındaki şirketlerden UTG siparişlerini kabul edecek.

Görünüşe göre, teknolojiyi düşünen şirketlerden biri de Google. Google’ın Pixel katlanabilir teknolojisini çevreleyen ince ayrıntılar bir sır olarak kalırken, rapor, her ikisi de Samsung Display tarafından sağlanan katlanabilir bir OLED panel ve UTG kullanacağını öne sürüyor. Bu kombinasyon, Google katlanabilir’e Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip serisine benzer bir his verebilir. UTG, geleneksel camdan daha kırılgan olmasına rağmen, plastik ekranlardan biraz daha fazla dayanıklılık sağlar.

Şu anda Samsung Display, UTG’nin tek tedarikçisi konumunda. Raporda Google, katlanabilir Pixel’in UTG ve Samsung’un esnek bir AMOLED panelini kullanacağını öne sürüyor. Daha önceki bir söylenti, Galaxy Fold3 gibi, muhtemelen son zamanlarda tanıtılan aynı teknolojiyi kullanan, kaybolan bir ekran altı kamerasına sahip olacağını iddia etti.

Plan, Samsung Display’in bu yılın ikinci yarısında UTG tedarikine erişimi açması, ancak Google, gemiye buna ilk atlayan olmayabilir. Söylentiye göre diğer Xiaomi ve Huawei gibi diğer şirketler de UTG’ye ilgi gösterdiler. Bu, Samsung Display’in Super AMOLED panellerinin izlediği yola benzer bir yol. Başlangıçta Samsung cihazlarına özel olan bu paneller artık diğer markalarda da mevcut ve aslında oldukça yaygın.

HyperX artık resmen HP çatısı altında!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Meizu Watch ortaya çıktıMeizu Watch ortaya çıktı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.