Samsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtı

Google’ın söylentilere göre katlanabilir telefonu, Samsung’un ultra ince cam (UTG) özelliğine sahip ilk teklifleri arasında olabilir. ETNews’e göre, Samsung Display yakında Samsung ailesinin dışındaki şirketlerden UTG siparişlerini kabul edecek.

Görünüşe göre, teknolojiyi düşünen şirketlerden biri de Google. Google’ın Pixel katlanabilir teknolojisini çevreleyen ince ayrıntılar bir sır olarak kalırken, rapor, her ikisi de Samsung Display tarafından sağlanan katlanabilir bir OLED panel ve UTG kullanacağını öne sürüyor. Bu kombinasyon, Google katlanabilir’e Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip serisine benzer bir his verebilir. UTG, geleneksel camdan daha kırılgan olmasına rağmen, plastik ekranlardan biraz daha fazla dayanıklılık sağlar.

Şu anda Samsung Display, UTG’nin tek tedarikçisi konumunda. Raporda Google, katlanabilir Pixel’in UTG ve Samsung’un esnek bir AMOLED panelini kullanacağını öne sürüyor. Daha önceki bir söylenti, Galaxy Fold3 gibi, muhtemelen son zamanlarda tanıtılan aynı teknolojiyi kullanan, kaybolan bir ekran altı kamerasına sahip olacağını iddia etti.