Samsung duyurdu! Galaxy S22 ailesi metaverse'te de tanıtılacak

Samsung, metaverse odaklı bir açıklama paylaştı. Buna göre şirket, gerçekleştireceği "Unpacked" etkinliğini, metaverse evreninde yer alan ve Samsung'un New York'taki mağazasının birebir modellendiği Samsung 837X mağazasında canlı olarak yayınlayacak. Etkinlikte Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak Galaxy S22 ailesinin tanıtılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu mağaza ise, 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland'da yer alıyor.

SAMANTHA LOBİDE OLACAK

Şirketin açıklamasına göre, "Unpacked" etkinliği kapsamında Samsung'un 837X mağazası lobisinde yapay zeka ile desteklenen Samantha isimli sanal karakter kullanıcıları karşılayacak, konukları tanıtacak ve önemli bilgileri aktaracak.

DECENTRALAND NEDİR?

Açıklamada, metaverse evreninin bulunduğu, Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen Decentraland'ın ise çok oyunculu bir 3D sanal gerçeklik platformu olarak öne çıktığını ifade edildi.

(AA)

