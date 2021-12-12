HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung en az iki yeni tablet üzerinde çalıştığı belli oldu

Samsung en az iki yeni tablet üzerinde çalıştığı belli oldu

12.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu tabletlerin önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması muhtemel. Duyurudan çok önce, Tab S8 serisinin RAM, depolama ve renk çeşitleri ortaya çıktı. Ayrıca Galaxy Tab A8 2021’in basın görselleri de paylaşıldı.

Samsung en az iki yeni tablet üzerinde çalıştığı belli oldu

Raporlar, Tab S8’in Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve TabS8 Ultra gibi üç model içereceğini ortaya koydu. Yeni sızıntı, Tab S8 ve Tab S8+’ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan tek bir varyantta geleceğini iddia ediyor.

Tab S8 ve S8+ yalnızca Wi-Fi ve 5G modellerinde sunulacak. Her iki model de Koyu Gri ve Gümüş renklerde satılacak. Bilindiği üzere Galaxy Tab S8 11 inç ekrana sahip olurken, Tab S8+ 12,4 inç ekrana sahip olacak.

Galaxy Tab S8 Ultra yalnızca Koyu Gri renkte gelecek. 8 GB RAM + 128 GB depolama varyantı yalnızca Wi-Fi veya 5G sürümlerinde sunulacak. Daha yüksek 12 GB RAM + 512 GB depolama modeli, 5G bağlantı desteği ile gelecek. Şu anda Tab S8 tabletlerin fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok.

g44-Kopya

Yukarıda gösterilenler, Galaxy Tab A8 2021’in sızdırılmış görüntüleridir. Görüntüler tableti gri ve gümüş renklerde göstermektedir. Daha önceki bir rapor , pembe altın renginde de geleceğini iddia etmişti. Tab A8 2021’in muhtemelen 240 Euro (~ 272 $) ile 360 Euro (~ 407 $) arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

g55-Kopya

Google Play oyunları gelecek yıl Windows 10 ve 11’e geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
iPhone SE 3 bekleyenleri üzecek haberiPhone SE 3 bekleyenleri üzecek haber
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.