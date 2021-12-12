Samsung en az iki yeni tablet üzerinde çalıştığı belli oldu

Raporlar, Tab S8’in Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve TabS8 Ultra gibi üç model içereceğini ortaya koydu. Yeni sızıntı, Tab S8 ve Tab S8+’ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan tek bir varyantta geleceğini iddia ediyor.

Tab S8 ve S8+ yalnızca Wi-Fi ve 5G modellerinde sunulacak. Her iki model de Koyu Gri ve Gümüş renklerde satılacak. Bilindiği üzere Galaxy Tab S8 11 inç ekrana sahip olurken, Tab S8+ 12,4 inç ekrana sahip olacak.

Galaxy Tab S8 Ultra yalnızca Koyu Gri renkte gelecek. 8 GB RAM + 128 GB depolama varyantı yalnızca Wi-Fi veya 5G sürümlerinde sunulacak. Daha yüksek 12 GB RAM + 512 GB depolama modeli, 5G bağlantı desteği ile gelecek. Şu anda Tab S8 tabletlerin fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok.

Yukarıda gösterilenler, Galaxy Tab A8 2021’in sızdırılmış görüntüleridir. Görüntüler tableti gri ve gümüş renklerde göstermektedir. Daha önceki bir rapor , pembe altın renginde de geleceğini iddia etmişti. Tab A8 2021’in muhtemelen 240 Euro (~ 272 $) ile 360 Euro (~ 407 $) arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

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