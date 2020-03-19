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Samsung eUFS 3.1 yonga setlerinin üretimine başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanmış 512 GB Samsung eUFS 3.1 yongalarının seri üretimine başladı. Sıralı yazma performansının 3 katı ve önceki nesil eUFS 3.0 depolama yongalarının rastgele okunmasının 1.6 katı kapasiteye sahip.

Samsung eUFS 3.1 yonga setlerinin üretimine başladı

eUFS 3.1 yonga seti akıllı telefon depolama yongasında ilk kez 1GB/sn performans eşiğini kıracak gibi görünüyor. Yeni yonga seti 1.200MB/s‘nin üzerinde sıralı yazma hızı ile UHS-I microSD kartın 90MB/s yazma hızının on katından daha fazla kapasiteye sahip olacak.

EUFS 3.1 YONGA SETİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu yonga setinde 100.000 okuma IOPS ve yazma için 70.000 IOPS ile performans da arttırılıyor. Samsung ayrıca, gelecek yıllarda piyasaya sürülecek olan amiral gemisi akıllı telefonlar için 256GB ve 128GB kapasitelerin üretimini de gerçekleştirecek.

AKILLI TELEFON KULLANICILARI DAR BOĞAZDAN KURTULACAK

Üretimin başlangıcı hakkında yorum yapan Samsung Electronics Bellek Satış ve Pazarlama başkan yardımcısı Cheol Choi; “En hızlı mobil depolama teknolojimiz sayesinde; akıllı telefon kullanıcıları artık geleneksel depolama kartlarıyla karşılaştıkları dar boğazdan endişe etmek zorunda kalmayacaklar. eUFS 3.1 teknolojisi, bu yıl küresel akıllı telefon üreticilerinin hızla artan taleplerini destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung eUFS 3.1 depolama Samsung Electronics

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