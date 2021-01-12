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Samsung Exynos 2100 işlemcisi resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

12.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Samsung Exynos 2100 işlemcisi resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Exynos 2100 işlemcisini resmen tanıttı. Galaxy S21 ailesinde kullanılması beklenen 5 nm'lik Exynos 2100 işlemcisi, Samsung'un entegre 5G modeme sahip ilk amiral gemisi çipi olarak da öne çıkıyor. İşte Exynos 2100'ün özellikleri!

Samsung Exynos işlemcilerini kendi markası altında ürettiği akıllı telefonlarında kullanmaya devam ediyor. Son olarak Exynos ailesine Exynos 1080 işlemcisini ekleyen Güney Koreli şirket, bu işlemciyi ilk kullanan şirket olmadı. Bunun yerine Vivo, Vivo X60 serisinde Exynos 1080 işlemcisine yer verdi. Daha sonra Exynos 1080'nin Samsung Galaxy S21'de kullanılacağı söylentisi bir kenara bırakıldı ve Exynos 2100 işlemcisinin adı ön plana çıktı. Güney Koreli şirket şimdi ise Exynos 2100 işlemcisinin üzerindeki sır perdesini resmen kaldırdı.

İŞTE EXYNOS 2100'ÜN ÖZELLİKLERİ

Exynos 2100 işlemcisi ARM'nin yeni yüksek performanslı Cortex-X1 çekirdeğini benimsiyor ve çekirdek 2,9 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu çekirdeğe üç Cortex- A78 çekirdeği ve verimliliğe odaklanan dört A55 çekirdeği eşlik ediyor. Samsung 5 nm üretim sürecinden çıkan Exynos 2100'ün çok çekirdekli görevlerde Exynos 990'a kıyasla yüzde 30 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. GPU tarafında ise 14 çekirdekli yeni Mali-G78 tasarımı bulunuyor. Şirket bu noktada ise yüzde 40'lık bir performans artışı olduğunu iddia ediyor.

Samsung Exynos 2100 özellikleri

Exynos 2100, 200 MP'e kadar kamera çözünürlüğünü destekliyor. İşlemci altı adede kadar ayrı sensöre bağlanabiliyor ve aynı anda dördünü işleyebiliyor. Buna ek olarak çoklu kamera ve çerçeve işlemcisi (MCFP) ile ISS, yakınlaştırma performansını artırmak, ultra geniş çekimler için görüntü kalitesini artırmak ve daha fazlası için birden fazla kameradan gelen verileri birleştirebiliyor.

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EXYNOS 2100 ÜRETİME GİRDİ

Samsung'un entegre bir 5G modeme sahip ilk amiral gemisi işlemcisi Exynos 2100, mmWave'de 7.35 Gbps indirme hızı sunabiliyor. Samsung'un paylaştığı bilgiye göre işlemci şu anda seri üretimde. Bu da işlemcinin Samsung Galaxy S21'de kullanacağı iddiasını güçlendiriyor.

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