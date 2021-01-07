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Samsung Exynos 2100'ün tanıtım tarihi için gelen ilginç iddia!

07.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Samsung Exynos 2100'ün tanıtım tarihi için gelen ilginç iddia!

Exynos 2100 işlemcisi için tarih belli olmuş olabilir. Samsung Galaxy S21 ailesinde kullanılması beklenen Exynos 2100 işlemcisi için ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe önemli bir iddiada bulundu. O iddiaya göre Samsung yeni işlemcisini Galaxy S21'i tanıtmadan hemen önce resmileştirecek.

Samsung Exynos 2100 işlemcisi için henüz detayları paylaşmadı. Ancak Güney Koreli şirket buna rağmen 14 Ocak'ta Galaxy S21 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un Exynos 2100'ü tanıtılmadan Samsung Galaxy S21'i resmileşmesi ise beklenmiyordu. Nitekim görünüşe bakılırsa öyle de olmayacak. Bunu destekleyen kişi ise ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe.

İŞTE İDDİA EDİLEN SAMSUNG EXYNOS 2100 TANITIM TARİHİ

Exynos 2100 tanıtım tarihini Ice Universe Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Sızıntı kaynağı Exynos 2100 adı yerine ''Exynos xxxx'' adını kullansa da söz edilen işlemcinin Exynos 2100 olduğu tahmin ediliyor. Kaynağın iddiasına göre ise Galaxy S21 ailesine güç verecek Exynos 2100 işlemcisi 12 Ocak'ta çevrimiçi bir etkinlik ile tanıtılacak. Hesabın verdiği bilgiye bakılırsa bu, Samsung'un amiral gemisi bir işlemci için düzenleyeceği ilk lansman olarak hafızalara kazınacak.

Samsung Exynos 2100 tanıtım tarihi

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Galaxy S21'e güç vermesi beklenen Exynos 2100'ün 5 nm mimarisine sahip olması bekleniyor. Ayrıca ARM tabanlı Mali-G78 GPU'sunun bu işlemciye eşlik etmesi muhtemel. Exynos 2100, Qualcomm Snapdragon 888, Huawei Kirin 9000 ve Apple A14 Bionic gibi rakip işlemcilerle mücadele edecek. Fakat Exynos 2100'ün tanıtım tarihi için Samsung'tan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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