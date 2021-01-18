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Samsung Exynos, Apple M1'e rakip mi oluyor?

18.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Samsung Exynos, Apple M1'e rakip mi oluyor?

Samsung Exynos işlemciler ile Apple M1'e rakip olabilir. Görünüşe bakılırsa Samsung, ARM tabanlı Exynos işlemciler ile Apple'ın Apple Silicon adı altında ürettiği ve Mac Mini, MacBook Pro ve MacBook Air'de kullandığı ARM tabanlı Apple M1 işlemcisini yakalamaya çalışacak.

Apple ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili modellerini geçtiğimiz yılın kasım ayında görücüye çıkardı. Bu modeller, Intel işlemciler olmaksızın gücünü Apple M1 işlemciden alıyordu. Bu sayede bilgisayarlar, daha uzun pil ömrüne de sahipti. Apple'ın bilgisayarlarında ARM tabanlı bir işlemciye geçmesi sonrası birçok söylenti ortaya başladı. Özellikle de diğer üreticilerin Apple'ı takip edecekleri ve ARM tabanlı işlemciler kullanarak yeni bilgisayar modelleri geliştirecekleri söylendi, durdu. Fakat anlaşılan o ki bu üreticilerden biri artık harekete geçmek üzere; Samsung.

SAMSUNG EXYNOS BİLGİSAYARLARA GELİYOR

Genellikle Samsung hakkında sızıntılar yapan bir Twitter kullanıcısı, bu kez Samsung Exynos işlemciler için önemli bir iddia ortaya attı. Kullanıcı, bilgisayarlar için Samsung Exynos işlemcilerin geleceğini ima ederek, ''sabırsızlanıyorum!'' ifadesini kullandı. Bu işlemcinin Galaxy S21'de de kullanılan Exynos 2100 işlemcisi üzerine geliştirilmesi ise muhtemel görülüyor.

Samsung Exynos

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SAMSUNG VE AMD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VAR

Samsung Exynos 2100'ü tanıttığı etkinlikte AMD ile olan iş birliğine de değinmişti. Bu yüzden bilgisayarlar için geliştirilecek ARM tabanlı Exynos işlemcisinin de ARM iş birliği ile geliştirilmesi mümkün. AMD'nin en büyük rakiplerinden biri olarak nitelendirilen Qualcomm'un da bu sırada boş durmadığı, yeni bir ARM tabanlı işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak firmalardan henüz bu iddialara yanıt gelmiş değil.

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