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Samsung F ailesine yeni bir üye katıldı

23.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un Hindistan’a özel Galaxy F serisi, Samsung Galaxy F52 5G adında yeni bir üye alıyor. Cihaz, Çin düzenleme kurumu TENAA’da cihazın bazı önemli özelliklerinin yanı sıra görüntüleri ile birlikte görüldü.

Samsung F ailesine yeni bir üye katıldı

SM-E5260 model numaralı bir Samsungtelefonu kısa süre önce Çin’in 3C sertifika platformunda ve Bluetooth SIG yetkilisinde görüldü. İkinci listeleme, cihazın piyasada Galaxy F52 5G olarak görücüye çıkacağını ortaya çıkardı. Şimdi, aynı telefon, görüntüleri ve özelliklerinin açıklandığı ülkenin TENAA otoritesinden onay aldı. Samsung Galaxy F2 5G’nin TENAA listesi 164.63 x 76.3 x 8.7 boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olduğunu ortaya çıkardı. 5G’ye hazır telefon, 1080 x 2408 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,572 inç ekrana sahip. Cihazda fiziksel bir parmak izi sensörünün olmaması, ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip bir AMOLED panele sahip olabileceğini gösteriyor. Ön tasarım söz konusu olduğunda, ekranın sağ üst köşede bir delikli olduğu görülüyor.

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Galaxy F52 5G, bir delikli ekrana ve arkadaki dikdörtgen bir oyuğa yerleştirilmiş üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Kamera kesimindeki metin, 64MP ana kameradan söz ediyor. Ancak kalan modüller henüz açıklanmadı. TENAA’da listelenen teknik özellikler telefonun 164,63 mm × 76,3 mm × 8,7 mm boyutlarında ve 4,350 mAh olarak listelenmiş olan boyutlarını da doğruluyor. Önceki bir 3C listesi, telefonun 25W hızlı şarj getireceğini de ortaya çıkardı.Bundan önce, cihazın SM-E5260 model numarasını taşıdığını ve Bluetooth 5.1 ve çift bantlı Wi-Fi bağlantısını paketleyeceğini ortaya çıkaran bir Bluetooth SIG listesine de rastlamıştık.

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Samsung
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