Samsung finansal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi

Samsung’un faaliyet karı, bir önceki yıla göre %58,74 ve çeyreklik bazda %51,5 artışla 12,35 trilyon won’a yükseldi. Net kar ise yıllık %48,8 artışla 9,36 trilyon won’a yükseldi. Bunun nedeni olarak bellek yongalarının ve tüketici ürünlerinin daha güçlü satışları olarak gösteriliyor. Ancak zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle dördüncü çeyrekte karlarda düşüş bekliyor.

Mobil İletişim ve Ağ İşletmelerini içeren IM sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artışla 30,49 trilyon won konsolide gelir ve 4,45 trilyon won faaliyet karı açıkladı.

Daha güçlü satışların yanı sıra, bileşen standardizasyonu ve pazarlama giderlerinde azalma yoluyla verimli maliyet yönetimi yoluyla karlılık arttı. Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3 ve Buds Live gibi tabletler ve giyilebilir ürünlerdeki satış artışı da üçüncü çeyrekteki kar artışına katkıda bulundu.

Samsung, güçlü yıl sonu sezonu ve genel talepte devam eden toparlanma nedeniyle genel pazar talebinin çeyreğe göre artmasını bekliyor. Bununla birlikte, akıllı telefon satışlarının, yeni amiral gemisi model lansmanlarının etkilerinin azalması nedeniyle QoQ’da düşüş göstermesi bekleniyor. Yoğunlaşan rekabete ve yıl sonu dönemselliğine yanıt vermek için daha yüksek pazarlama harcamalarının da kârı azaltması muhtemeldir.