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Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için bir sürpriz yapabilir!

12.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için bir sürpriz yapabilir!

Geleceğin Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonları için yeni bir özellik yolda. İddialara göre Samsung, Galaxy A51 ile yüksek satış rakamlarına ulaştığı akıllı telefon serisinin ekran yenileme hızlarını artıracak. Telaffuz edilen oran ise 120 Hz.

Akıllı telefon satın almadan önce, kullanıcıların önem verdiği bir kriter de ekran yenileme hızı. Zira günümüzde yüksek ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonlar yaygınlaştı. Bu da kullanıcıların daha akıcı bir deneyim sunan akıllı telefonlara yönelmesiyle sonuçlandı. Üstelik yüksek ekran yenileme hızı, artık sadece amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlarda karşımıza çıkmıyor. Daha alt segmentlerdeki bazı cihazlar da 120 Hz, 90 Hz gibi yüksek yenileme hız sunuyorlar. Görünüşe göre bu durum, Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonları için de geçerli olacak.

SAMSUNG GALAXY A SERİSİNE 120 HZ EKRAN GELİYOR

İddialara göre, Galaxy A serisinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip ekranlar kullanılacak. Bu modellerden birinin geçtiğimiz gün tanıtım tarihine yönelik bir sızıntı gerçekleştirilen Galaxy A52 5G olacağı söyleniyor. Galaxy A52'nin 5G'li versiyonunda ekran yenileme hızını karşılayacak işlemcinin ise Snapdragon 750G olacağı dile getiriliyor ki bu oldukça muhtemel.

Galaxy A serisi akıllı telefonlar

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GALAXY A52 VE GALAXY A72 İÇİN DURUMLAR FARKLI

Samsung'un Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerinde ise 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana yer vereceği iddia ediliyor. Poco X3 NFC ve Realme 7 gibi modeller halihazırda piyasada bulunan 90 Hz ekran yenileme hızına sahip modeller. Görünüşe bakılırsa bu modellerin yanına yine Android işletim sistemini kullanan Galaxy A52 ve Galaxy A72 de eklenecek. Unutmadan söyleyelim; Samsung'un henüz bu konuda verdiği herhangi bir bilgi yok.

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