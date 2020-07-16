Samsung Galaxy A serisi OIS desteğine kavuşuyor!

Samsung Galaxy A serisi Samsung Galaxy A51, Galaxy A71 gibi akıllı telefonlar ile orta ve orta üst seviyede yer alıyor. Geliştirilen bu telefonlar ile Samsung'un 2020 yılını 2019'dan daha iyi bir şekilde geçirdiğini söylemek mümkün. Ancak Samsung, Güney Koreli kaynakların dile getirdiği iddialara göre 2021'de daha fazlasını istiyor. Bu yüzden de Galaxy A serisi akıllı telefonlarına bir özellik daha ekliyor; OIS.

SAMSUNG GALAXY A SERİSİ KAMERA TİTREMELERİNİN ÖNÜNE GEÇECEK

Güney Kore'den ülkemize kadar gelen iddialara göre Samsung, Galaxy A serisi akıllı telefonlarının bazılarına OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği getirecek. Üstelik OIS desteği olacak ilk Galaxy A serisi akıllı telefonun Samsung Galaxy A72 olacağı söylenmekte. Video ve fotoğraf kaydında titremeleri azaltan bu özellik sayesinde Samsung hem kullanıcılarını memnun edecek hem de Xiaomi, Oppo ve Realme gibi rakipleriyle arasında süren kamera donanımı rekabetinin dozunu artıracak.

Samsung için bildiğiniz üzere OIS hiç de eski olmayan bir teknoloji. Birçok üst düzey telefon OIS destekli kameralarla geliyor. Hatta bu sektör standardı haline gelmiş durumda. Ancak bunun daha alt seviyelerde bulunan A serisi akıllı telefonlara da inecek olması yine de hoş bir yenilik.

