Samsung Galaxy A Serisinde herkese uygun telefon var

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, "Samsung olarak farklı tercihleri ve ihtiyaçları olan kullanıcılarımızı dinleyerek, akıllı telefon pazarındaki stratejimizi yeniledik. Bu çerçevede Galaxy A serisi geçen yıllardan farklı olarak daha geniş bir ürün gamı ve daha nitelikli özelliklerle donanmış bir şekilde tüketicilerimizle buluşuyor. Fiyat performansıyla öne çıkan ve kısa bir süre içerisinde Galaxy J Serisininde yerini alacak olan A10, A20 ürün grubu; premium segmentini aratmayan özelliklikleriyle dikkat çeken A30, A50 ve A70 ürün grubu; son olarakta yakında tüketicilerimizle buluşacak olan yenilikçi ve farklı özellikleri içeren A80 modeli ile Galaxy A serisi genişliyor. Türkiye’de geçtiğimiz sene yoğun ilgi gören Galaxy A serisi, bu yıl güçlenen ve genişleyen seçenekleriyle birlikte herkese uygun bir telefon seçeneği." ifadelerini kullandı.

-Galaxy A Serisinin Büyük Ekranlısı A70

Galaxy A serisinin büyük ekranlı üyesi olan A70, 6.7 inç boyutundaki Sonsuz-U tasarımına sahip dev Süper AMOLED ekranı ile ioyun ve eğlence sunuyor. 4500 mAh bataryası ve 25W Hızlı Şarj Özelliği sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için bekleme yaşamadan şarj edebilme ve daha uzun süre kullanım olanağı sunuyor. 32MP çözünürlüğe sahip ön kamerası ile fark yaratan A70’in arkasında da 32MP’lik ana kamera, 8MP’lik Ultra Geniş Açılı kamera ve 5MP’lik derinlik kamerası bulunuyor. Bu gelişmiş kamera sistemiyle insan gözüne yakın açıdan sahneler yakalamak, profesyonel çekim hissi yaratan arka plan derinliğini ayarlamak, gün boyu parlak ve net fotoğraflar çekmek çok daha kolay. Merakla beklenen Galaxy A70, kısa bir süre içerisinde 3 bin 399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ve Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Mercan renkleriyle satışa sunulacak.

-Galaxy A50 ve A30

Geçen ay tanıtımı yapılan modellerden Galaxy A50, üst segmenti aratmayan kamera özellikleri, uzun süre dayanan ve hızlı şarj edilebilen 4000 mAh pili ve Sonsuz-U tasarımlı 6.4 inçlik Süper AMOLED ekranına sahip. Galaxy A50, 2.849 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satın alınabiliyor. Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan bir diğer model olan Galaxy A30 da hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh pil ve Sonsuz-U tasarımlı 6.4 inçlik Süper AMOLED ekran bulunuyor. Galaxy A30, 2 bin 299 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satın alınabiliyor.