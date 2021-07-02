Samsung, Galaxy A03s için hazırlıklarını tamamlıyor

Bu sertifika da cihazın bilmediğimiz bazı diğer özelliklerini ortaya koydu. Telefon SM-A037F model numarasına ve çift SIM versiyonuna sahip olacak. Telefon Bluetooth 5.0‘ı destekleyecek. Yeni sertifikasının cihaz hakkında ortaya koyduğu özellikler ne yazık ki sadece bunlardan ibaret.

SAMSUNG GALAXY A30S'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Mayıs ayında çıkan bir haber Samsung Galaxy A30s için, nokta çentiğine yerleştirilmiş 5 MP selfie kameralı 6,5 inçlik IPS LCD panele sahip olacağını ortaya koymuştu. Arkada, iki 2 MP kamera (derinlik ve makro) yanlarında ise 13 MP’lik bir ana kamera olması bekleniyor. A03s, selefine kıyasla USB-C bağlantı noktasına sahip ve ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu da olacak.

Ne yazık ki, pil kapasitesinden bahsedemiyoruz çünkü bu hala muamma. Cihazın içinde hangi yonga setinin olacağı veya ne kadar bellek ve depolama alanı alacağı henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu sertifika alındığına göre cihazın kalan özelliklerini öğrenmemiz uzun sürmeyecek diye düşünüyoruz.

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