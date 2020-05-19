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  4. Samsung Galaxy A21 1.500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak

Samsung Galaxy A21 1.500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yüzünden yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı Samsung’un uygun bir fiyat politikası izlemesi bekleniyordu. Bugün tanıtılan Samsung Galaxy A21 de bu beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Samsung Galaxy A21 1.500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak

6.5 inç büyüklüğünde 720×1600 çözünürlüğünde Infinity-O ekran ile gelen telefonda henüz modeli belirtilmeyen sekiz çekirdekli işlemci yer alıyor. 3 GB / 4 GB / 6 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonun 32 GB ve 64 GB dahili depolama birimli sürümleri bulunuyor. Bu hafızayı microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırabileceğinizi belirtelim.

Samsung kamera konusundaki deneyimlerini bu modeline de aktarıyor. Telefonda tam dört adet arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü 2.4 diyafram + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram şeklinde konumlandırılıyor.

Parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi ile gelen telefon, kutusunan One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. 15W hızlı şarj desteki 5.000 mAh bataryadan beselenecek olan telefonda 13 Megapiksellik ön kamera da bulunuyor. 200 dolar civarında çok yakında satışa sunulacak olan bu model Türkiye’ye de gelecek.

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