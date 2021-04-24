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Samsung Galaxy A22 5G Geekbench’te ortaya çıktı

24.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy A22, birkaç aydır haberlerde. Bu telefonun 5G ve 4G modellerinde geldiği bildiriliyor. 5G versiyonunun piyasaya sürüldüğünde en ucuz Samsung 5G akıllı telefon olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A22 5G Geekbench’te ortaya çıktı

Cihaz yetkililerinin duyurusunun öncesinde, cihaz hakkında bilgiler ortaya çıktı. LetsGoDigital, Galaxy A22 5G’yi hayata geçirmek için grafik tasarımcı Technizo Concept ile işbirliği yaptı.

Samsung, Galaxy A22 5G akıllı telefonun lansmanı için çalışıyor. Cihazın ayrıca 4G versiyonunda da piyasaya sürülmesi gerekiyor. 4G modeli, yakın zamanda BIS sertifikası ve HTML5 testinde görüldü. Ayrıca dün, Galaxy A22 5G’nin bize cihazın üçlü kamera kurulumuna ve 6.5 inçlik Infinity-V ekrana sahip olacağını gösteren görüntüleri çıktı.Şimdi, lansmandan önce, Galaxy A22 5G modeli Geekbench veritabanında tespit edildi. Karşılaştırma listesi, Galaxy A22 5G’nin sunacağı olası donanım özelliklerini doğruladı.

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SM-A226B, Android 11’i başlatacak. Cihaz dahili olarak bir Mediatek Dimensitty 700 yonga seti (MT6833V / NZA model numarası) ve 6 GB RAM kullanıyor. Telefon, tek çekirdekli testte 562 puan ve çok çekirdekte 1.765 puan elde etti. Önceki detaylara göre Galaxy A22 5G ayrıca 48MP birincil kamera, 8MP ultra geniş ve iki adet 2MP yardımcı kameraya sahip olacak. Ön tarafta bir Infinity-V ekran ve 13MP selfie kamerası bulunacak. Galaxy A22 5G’nin önümüzdeki aylarda yaklaşık 200 $ / 230 € ‘dan – yaklaşık olarak 1.667,35 Türk Lirası– piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung
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