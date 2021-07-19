Samsung Galaxy A22 5G’nin fiyatı belli oldu

Bu plan doğrultusunda 5G desteği olan modellerin sayısı da artmış durumda. Samsung aynı modelleri hem 5G, hem de 4G desteğiyle satışa sunuyor. Buradaki temel amaç ise geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilmek.

Malum 5G destekli modellerle 4G destekli modeller arasında öyle ya da böyle bir fiyat farkı mevcut. Şu anda 5G desteği her ülkede mevcut değil. Hal böyle olunca, herkes 5G destekli model için fazladan para ödemeye sıcak bakmıyor.

Samsung da bu açıktan faydalanarak hem 4G, hem de 5G tarafındaki müşteri sayısını arttırmak istiyor. 5G tarafındaki son model ise Galaxy A22 oldu.

Galaxy A22 5G’nin satışa sunulmak üzere olduğu zaten biliniyordu. Bu konu hakkında pek çok sızıntı gerçekleşti. Telefonun tasarımından, teknik özelliklerine kadar hemen her detay zaten belliydi.

Nitekim artık telefonun fiyatı da netlik kazanmış oldu. Yayınlanan son rapora göre Galaxy A22 5G, 319 dolarlık bir etikete sahip olacak. Bu da telefonun Türkiye fiyatının 4000 TL civarında olacağı anlamını taşıyor. Tabi ki bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

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