Samsung Galaxy A22’nin 4G varyantı ortaya çıktı

Galaxy A22 4G, yaklaşık olarak 248 $’dan alıcı bulacak. Bu fiyata tek bellek/depolama kombinasyonuna, yani 6GB RAM ve 128GB depolama yer alacak. Renk paleti ise sadece iki renk olacak Siyah ve Mint

6,4″ 720×1600 Süper AMOLED ekran, yüksek parlaklık modunda 600 nit maksimum parlaklığa sahip olacak. OIS’li 48 MP f/1.8 ana sensör ve 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameradan oluşan dörtlü arka kamera sistemi bu üründe de yer alacak. Ön tarafta, otomatik odaklama özelliğine sahip olmayan bir selfie kamerası bulunacak. Bu kamera 13 MP f/2.2 değerinde sahip olacak.

Şirket, kullanılan yonga setinin adını vermiyor, yalnızca CPU hızının 2 GHz olduğunu söylüyor. Geçmiş raporlara baktığımızda bu cihaz için MediaTek Helio G80 işletim sisteminden söz edildiğini söyleyebiliriz.

Realme ve Kodak ortaklığı geliyor



