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  4. Samsung Galaxy A22’nin 4G varyantı ortaya çıktı

Samsung Galaxy A22’nin 4G varyantı ortaya çıktı

04.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziranın başında Samsung Galaxy A22 5G ortaya çıkmıştı. O günden beri bu modelin 4G varyantının da geleceği söyleniyordu. Söylenenler gerçekşti. Samsung’un web sitesinde sessiz sedasız Samsung Galaxy A22 4G listelendi.

Samsung Galaxy A22’nin 4G varyantı ortaya çıktı

Galaxy A22 4G, yaklaşık olarak 248 $’dan alıcı bulacak. Bu fiyata tek bellek/depolama kombinasyonuna, yani 6GB RAM ve 128GB depolama yer alacak. Renk paleti ise sadece iki renk olacak Siyah ve Mint

6,4″ 720×1600 Süper AMOLED ekran, yüksek parlaklık modunda 600 nit maksimum parlaklığa sahip olacak. OIS’li 48 MP f/1.8 ana sensör ve 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameradan oluşan dörtlü arka kamera sistemi bu üründe de yer alacak. Ön tarafta, otomatik odaklama özelliğine sahip olmayan bir selfie kamerası bulunacak. Bu kamera 13 MP f/2.2 değerinde sahip olacak.

Şirket, kullanılan yonga setinin adını vermiyor, yalnızca CPU hızının 2 GHz olduğunu söylüyor. Geçmiş raporlara baktığımızda bu cihaz için MediaTek Helio G80 işletim sisteminden söz edildiğini söyleyebiliriz.

Realme ve Kodak ortaklığı geliyor

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Samsung
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