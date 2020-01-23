Samsung Galaxy A51’in özellikleri nasıl olacak?

48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel f/2.2 derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 macro arka kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek olan telefon bugün bir kez daha ortaya çıktı.

Gücünü 8 çekirdekli Samsung Exynos 9611 yonga setinden alacak olan telefonda 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonları bulunacak. 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile gelecek olan bu modelde; 6.5 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksellik sAMOLED ekran yer alacak.

Telefonun ön tarafında ise ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera yer alacak. 15W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon kutusundan One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

GALAXY A51 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.5 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz) Samsung Exynos 9611 yonga seti

Mali-G72 GPU grafik birimi

4GB RAM / 6 GB RAM

64GB / 128GB dahili depolama birimi

48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel f/2.2 derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 macro arka kamera

32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram ön kamera

Boyutlar: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm

Ağırlık: 172 gram

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

15W hızlı şarj destekli 4.000mAh batarya

Android 10

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