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Samsung Galaxy A51’in özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Galaxy A ailesi ile orta-üst segmente odaklanan ve büyük başarılara imza atan Samsung, önümüzdeki ay karşımıza Galaxy A51 ile çıkacak. Peki, amiral gemisi modellerine kafa tutacak olan bu modelin özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy A51’in özellikleri nasıl olacak?

48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel f/2.2 derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 macro arka kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek olan telefon bugün bir kez daha ortaya çıktı.

Gücünü 8 çekirdekli Samsung Exynos 9611 yonga setinden alacak olan telefonda 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonları bulunacak. 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile gelecek olan bu modelde; 6.5 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksellik sAMOLED ekran yer alacak.

Telefonun ön tarafında ise ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera yer alacak. 15W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon kutusundan One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

GALAXY A51 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz) Samsung Exynos 9611 yonga seti
Mali-G72 GPU grafik birimi
4GB RAM / 6 GB RAM
64GB / 128GB dahili depolama birimi
48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel f/2.2 derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 macro arka kamera
32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram ön kamera
Boyutlar: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm
Ağırlık: 172 gram
Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
15W hızlı şarj destekli 4.000mAh batarya
Android 10

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Anahtar Kelimeler:
Samsung samsung galaxy a51

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