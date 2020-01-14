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  4. Samsung Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Samsung Galaxy A51 Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Samsung Galaxy A51 Türkiye satış fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A51'i Türkiye'de satışa sundu. Birçok özelliğiyle dikkat çeken Samsung Galaxy A51'in Türkiye'de satış fiyatı da belli oldu.

Samsung Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Samsung Galaxy A51 Türkiye satış fiyatı

Samsung'un açıklamasına göre, Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera, yüksek kaliteli video kaydı ve iyi bir görsel deneyim sunan "Sonsuz-O Ekran"la öne çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY A51'İN ÖZELLİKLERİ

Akıllı özelliklerle sahip bir ana kamera, ultra geniş açı, makro ve derinlik kameraları ile Galaxy A51 modeli, 48 megapiksellik
kamerasıyla kaliteli fotoğraf çekmeyi sağlıyor.

Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip ve modelin akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde geniş açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği otomatik olarak açıyor.

Makro kamera, nesneleri keskin bir netliğe getirirken, derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Süper Dengeli Video özelliği ise hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya cihazla hareket ediyorken kamera titremesini azaltıyor.

SAMSUNG GALAXY A51'İN FİYATI BELLİ OLDU

Galaxy A51'in Türkiye'de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3 bin 49 TL olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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