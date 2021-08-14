Samsung Galaxy A52s 5G’nin özellikleri belli olmaya başladı

Söylentilere göre Samsung Galaxy A52s 5G teknik özellikleri şu şekilde olacak: Galaxy A52s 5G, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç S-AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın altında optik parmak izi tarayıcı bulunacak. Merkezi olarak hizalanmış ekran deliği, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

A52s 5G’nin arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunacak. A52’ler 4K videolar çekebilecek. Cihaz gücünü Snapdragon 778G yonga setinden alacak. Hatırlamak gerekirse Galaxy A52 5G, Snapdragon 750G ile gelmişti. Samsung Galaxy A52s 5G Avrupa’da 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Diğer pazarlarına gelince ise 256 GB depolama seçeneği söz konusu. Batarya tarafında 4.500mAh pile sahip olan akıllı telefon, 25W hızlı şarjı destekleyecek.

One UI 3.1’e sahip Android 11 OS, Galaxy A52s 5G’ye yüklenmiş olarak gelecek. Çift SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, microSD kart yuvası ve USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler de mevcut olacak. Son olarak cihazda IP67 dereceli su geçirmez ve toz geçirmez özellikler mevcut. Samsung Galaxy A52s 5G fiyatına gelirsek, Galaxy A52s 5G’nin Avrupa pazarlarına 449 Euro ( 530 $) fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor. Renk seçenekleri arasında siyah, yeşil, mavi ve mor seçenekleri olacak.

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