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Samsung Galaxy A7 (2018) tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 09:04 | Son Güncelleme

Samsung bugün merakla beklenen telefonu Samsung Galaxy A7 (2018)’i tanıttı. Özellikleri ile göz dolduran Samsung Galaxy A7 (2018) hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Samsung Galaxy A7 (2018) tanıtıldı!

Samsung’un uzun bir süredir Galaxy A ailesine yeni bir üye ekleyeceği söyleniyordu. Bugün ise merakla beklenen Galaxy A7 (2018) modeli tanıtıldı. Özellikleri ile segmentinin sınırlarını zorlayacak olan Galaxy A7 (2018) hakkındaki her şeyi sizler için bir araya getirdik. Bakalım Galaxy A7 (2018) özellikleri nelermiş?

Samsung Galaxy A7 (2018) özellikleri

Dört kameralı model olarak duyurulan Galaxy A7 (2018), 6 inç büyüklüğünde 1080 x 2200 piksel çözünürlüğünde sAMOLED ekran ile geliyor.  Gücünü 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Exynos 7885’ten alan Galaxy A7 (2018)’in 4 GB RAM ve 6 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor.

4 GB RAM’li sürümü 64 GB ve 128 GB depolama ve 6 GB RAM’li sürümü ise 128 GB depolama ile geliyor. Samsung, Xperia modellerinde olduğu gibi radikal bir karar alıp, parmak izi okuyucusunu telefonun yan bölümüne yani açma kapama tuşuna yerleştiriyor.

Telefonun arka bölümünde Huawei P20 Pro’da olduğu gibi 3 kamera bulunuyor. Bu kameralar 24 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel olarak belirlenmiş durumda. Portre fotoğrafları için geliştirilen bu üçlü kamera kurulumu oldukça başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor.

3.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun yurtdışı satış fiyatı 400 dolar olarak belirlendi. Ülkemizde son dönemde fiyatların artması bu modelin 3.300 TL ve üzeri bir fiyatta satılacağının sinyallerini veriyor.

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Samsung Samsung Galaxy A7

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