Samsung Galaxy A7 Lite için bekleyiş sürüyor

Tablet için artık Google Play Console’da bir listeleme var. Google Play Console listesi cihazın temel özelliklerini tekrar onayladı. Geçtiğimiz haftalarda ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC), Bluetooth SIG ve Geekbench veritabanında SM-T225 model numaralı bir Samsung tablet tespit edilmişti. Bu tabletin piyasaya Galaxy Tab A7 Lite adıyla gelmesi bekleniyor.

Aynı cihazın destek sayfaları, Samsung’un web sitesinde Belçika, Danimarka, İspanya, İsveç, Almanya, Rusya vb. pazarları için yayınlandı. Galaxy Tab A7 Lite’ın destek sayfasının görünümü, cihazın yakında Avrupa pazarlarında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından yapılan son sızıntı, Galaxy Tab A7 Lite’ın 8,4 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Düşük bütçeli tabletin bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

GALAXY TAB A7 LITE BAŞKA NELER SUNACAK?

Teknik özellikler listesi, 3GB RAM ile desteklenen cihazı Helio P22T yonga setiyle eşleştiriyor. Ekranın boyutu açıklanmasa da çözünürlük değerinin 1340 x 800 piksel olacağı söyleniyor. Önceki sızıntılara göre cihazın 8,4 ile 8,7 inç arasında bir ekran boyutuyla gelmesi bekleniyor. Tablet, 15W hızlı şarj ve Android 11 ile 5.100 mAh pile sahip olacak gibi görünüyor. Tab A7 Lite’ın siyah ve gümüş renk seçenekleri ile gelmesi muhtemel. Cihaz yüksek ihtimalle önümüzdeki ay söz konusu pazarlarda satışa çıkacaktır.

Apple Android hakkında Epic Games üzerinden mesaj verdi

