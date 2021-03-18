Samsung Galaxy A70 güncelleme aldı

Bu cihaz geçen yılın şubat ayında Android 10 güncellemesini almıştı. Şimdi ise One UI 3.1 alarak Android 11 ailesine katılıyor. Güncelleme şu anda Ukrayna’da dağıtılıyor. Ancak yakında daha fazla ülkeye de yayılmaya başlayacaktır.

Güncelleme beraberinde Mart 2021 güvenlik yamasını getiriyor. Boyutu ise 1.9GB civarında. Bu yüzden güncelleme yaparken bir Wi-Fi ağına bağlanmakta yarar var. Güncelleme ile birlikte en son Android sürümü, Samsung’un Android dış görünümünün en son yinelemesini ve en son güvenlik düzeltmelerini geliyor. Galaxy A70 kullanıcıları için yararlı değişiklikler olacaktır.

Her zaman olduğu gibi, sunum büyük olasılıkla aşamalı olacak. Bu nedenle herkesin Galaxy A70 güncellemesini alması biraz sürecektir. Ancak arada cihazınızda Ayarlar> Yazılım güncelleme> İndir ve yükle seçeneğine giderek güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Gelelim cihazın özelliklerine.

SAMSUNG GALAXY A70 ÖZELLİKLERİ

Samsung A70’in ön kamerası 32 MP çözünürlüğe sahip. Bunun yanı sıra telefon 32 + 5 + 8 MP’lik üçlü arka kamera sistemi ile geliyor. Aynı zamanda 6 GB RAM kapasiteye sahip. 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenekte bulunan depolama alanı mevcut. Samsung Galaxy cep telefonu modelinin en öne çıkan bir diğer özelliği de 4.500 mAh kapasiteli bataryası oluyor.

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