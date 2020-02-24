Samsung Galaxy A70 yeni bir güncelleme aldı

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 2.0 GB büyüklüğünde olan bu güncelleme ile One UI 2.0 arayüzü sisteme ekleniyor. Ayrıca Google’ın 1 Şubat 2020 tarihli Android güvenlik yaması da sisteme ekleniyor. Akıcı ve stabil bir deneyim sunduğu söylenen bu güncellemeyi yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Telefon, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. 21:9 formatındaki bu ekran Samsung’un Infinity-U tasarıma sahip. Bu tasarım sayesinde ön kamera damla şeklinde telefonun orta üst bölümüne yerleştiliyor. Bu modelde 32 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Telefonun arkasında ise 32 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 5 Megapiksel lens yer alıyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonun iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM ile donatılan A70, 128 GB depolama birimi ile geliyor. Bu depolama microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırılabiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda 25W hızlı şarj desteği de yer alıyor. Telefon, Türkiye’de şu an çeşitli alışveriş sitelerinde 2.699 TL‘ye satılıyor.

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