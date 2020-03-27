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Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

TENAA’daki Samsung Galaxy A71 5G listesi, cihazın fotoğrafları ile güncellendi. Dış görünüşe dair pek bir şey değişmediğini duymak sizi şaşırtmayacaktır.

Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da görüntülendi

Aslında, boyutlar ve ağırlık biraz farklı olsa da, Samsung Galaxy A71 5G'yi kullanırken fark etmenizi sağlayacak kadar değil.  Cihaz o kadar değişmemiş ki Crush Black rengi bile aynı gibi görünüyor.

SAMSUNG GALAXY A71 5G ÖZELLİKLERİ

Tabii ki Samsung Galaxy A71 5G için değişiklikler oldu. Ancak bu büyük değişiklikler telefonun içerisinde oldu. Telefon entegre bir 5G modeme sahip Exynos 980 yonga setini kullanmaya başladı. Yeni yonga seti iki adet Cortex-A77 çekirdeği kullandığından, performansta hafif bir artış sağlıyor. Telefonun 4G teknolojisinde sahip modelinde Snapdragon 730G yonga seti bulunuyor.

Galaxy A71 TENAA

Batarya konusunda her iki modelin de aynı kapasiteye sahip olduğu görülüyor. Ancak bu kesin değil. TENAA’nın tipik veya minimum kapasite raporlamasına bağlı olarak 5g modelinde batarya biraz daha düşük olabilir. Samsung Galaxy A71 5G için 5G ilavesinin pil ömrü üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek gerçekten ilginç olurdu.

KORONAVİRÜS GALAXY A71 5G'Yİ DE VURABİLİR

Elbette Galaxy A71 5G küresel pazarda piyasaya sürülecek. Telefonun TENAA’da ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda Samsung’un telefonu tanıtmak için en doğru zamanı aradığını anlayabiliyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle şu sıralar çok sayıda tanıtım organizasyonu erteleniyor. En son Google I/O tamamen ertelendi. Organizasyonun önce internet üzerinden yapılacağı açıklanmıştı. Daha sonra teknik eksiklikler ve yetersizlikler nedeniyle organizasyon tamamen ertelendi.

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