Samsung Galaxy A72 4G ve 5G modelleriyle birlikte geliyor

Galaxy A72 4G, 5G modeline benziyor. Telefon iddialara göre, ön tarafında 6.7 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz Super AMOLED ekrana sahip. Arka panelde ise sol üst köşeye hizalanmış dörtlü kamera kurulumu mevcut. Kamera sisteminin daha önce 64MP birincil, 12MP ultra geniş, 5MP derinlik ve 5MP makro birimlerden oluştuğu söylenmişti. Ancak yeni habere göre, akıllı telefon bir 8MP telefoto (2x zoom) ve 2MP makro kamera içeriyor. Galaxy A72 4G, 32 MP selfie kamera ile birlikte gelecek ve biyometrik kimlik doğrulama için bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak. Cihaz, Geekbench’in 8GB RAM ile eşleştirileceğini ortaya koyduğu bir Snapdragon 720G işlemciye sahip olacak.

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Akıllı telefon Android 11 ile çalışıyor. İddialara göre cihaz iki depolama seçeneğine sahip olacak. 128GB ve 256GB. Ancak, depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası da bulunacak. Galaxy A72 4G, IP67 derecelendirmesine sahip olacak. Galaxy A72 4G’nin ne kadar hızlı şarj olacağı henüz belli değil. Ancak cihaz FCC'ye göre 25W adaptörle geliyor. Sızdırılan görseller, Galaxy A72 4G’nin en az dört renkte geleceğini doğruluyor. Cihazın fiyatı Avrupa’da 449 eurodan başlayacak. En azından sızıntılar bu yönde.

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