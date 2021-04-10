Samsung Galaxy A82 geliyor

Güney Kore’de bu telefon Samsung Galaxy Quantum2 olarak bilinecek. Dünyanın geri kalanı için heyecan verici olan kısım ise (söylentilere göre) bu donanımın dünya çapında Samsung Galaxy A82 adı altında satılacak olması. Ancak, A80‘in belirleyici özelliği olan açılır kamera bu cihazda olmayacak. Bunun yerine, 120 Hz yenileme hızına (1080p + çözünürlük, 800 nit parlaklık) sahip 6.7 ”Süper AMOLED ekranında bir delik olacak. Hareketli bileşeni olmadığından, bu telefon suya dayanıklı olacak.

İlginç bir şekilde Galaxy A82, Snapdragon 855+ yonga setinden güç alacak. Elbette bu yanlış bir kimlik durumu olabilir ve yonga aslında bir Snapdragon 860 olabilir. Her iki durumda da, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Arka kameraya geçersek, OIS’li 64 MP ana modüle (IMX686 sensörüne göre) sahip olacak. Diğer iki modül hala belli değil. Telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil ile donatılacak. Ancak 15W şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. SKT’nin Quantum2 perakende paketinde ayrıca şeffaf bir kılıf ve kulaklık da bulunacak. Elbette uluslararası perakende paketi farklı olabilir. Cihazın 5G olması yüksek ihtimal. Bununla birlikte, Snapdragon 855+ (860 da) yalnızca 4G olarak veya 5G bağlantısıyla yapılandırılabilir. Samsung ve SKT, 23 Nisan’da Galaxy Quantum2’yi piyasaya sürecek. Galaxy A82 olarak ne zaman küreselleşeceği konusunda henüz bilgi yok.

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