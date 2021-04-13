Samsung Galaxy A82 yolda

Bugün Çin platformu Weibo’dan sızan canlı görüntüler, telefonun tasarımını doğruladı. Cihaz dikdörtgen bir çıkıntı içinde üçlü bir kamera ile düz arka plana sahip olacak. Ne yazık ki Galaxy A82, yalnızca adıyla Galaxy A80’in halefi olacak. Zira iddialara göre yeni telefon, 2019’da çıkan A80'in dönen kamera özelliğini miras almayacak.

DÖNEN KAMERA TARİHE KARIŞIYOR! PEKİ NELER GELİYOR?

Mevcut tasarım aynı zamanda tam ekran deneyimi olmadığı anlamına da geliyor. Cihazda selfie kamerası için ortada bir delik mevcut. Güney Kore’de bu telefon Samsung Galaxy Quantum2 olarak bilinecek. Dünyanın geri kalanı için bu cihaz Samsung Galaxy A82 adı altında satılacak. Hareketli bileşeni olmadığından, bu telefon suya dayanıklı olacak.

Ön taraf 2.5D kavisli olarak karşımıza çıkarken arka taraf düz renkte. Kamera adasında tek bir LED flaş ve üçlü kamera bulunuyor. Sızdırılan fotoğraflar herhangi bir özelliğe sahip değil. Ancak cihazın 6.7 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 860 yonga seti ve 4.500 mAh pil özelliğine sahip olması bekleniyor.

Galaxy A82’nin FHD+ panel, Snapdragon 855+ işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacağı belirtiliyor. Kutudan ise Android 11 ile çıkacak. Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Ancak yakında tüm söylentiler ve cihazın fiyatı da dahil olmak üzere her şey netlik kazanacaktır.

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