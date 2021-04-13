HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy A82 yolda

Samsung Galaxy A82 yolda

13.04.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihaz hakkında giderek artan büyük bir sızıntı yığını mevcut. Bunlardan biri, cihazın bazı pazarlarda Quantum2 adı altında görüneceğini söylüyor.

Samsung Galaxy A82 yolda

Bugün Çin platformu Weibo’dan sızan canlı görüntüler, telefonun tasarımını doğruladı. Cihaz dikdörtgen bir çıkıntı içinde üçlü bir kamera ile düz arka plana sahip olacak. Ne yazık ki Galaxy A82, yalnızca adıyla Galaxy A80’in halefi olacak. Zira iddialara göre yeni telefon, 2019’da çıkan A80'in dönen kamera özelliğini miras almayacak.

DÖNEN KAMERA TARİHE KARIŞIYOR! PEKİ NELER GELİYOR?

Mevcut tasarım aynı zamanda tam ekran deneyimi olmadığı anlamına da geliyor. Cihazda selfie kamerası için ortada bir delik mevcut. Güney Kore’de bu telefon Samsung Galaxy Quantum2 olarak bilinecek. Dünyanın geri kalanı için bu cihaz Samsung Galaxy A82 adı altında satılacak. Hareketli bileşeni olmadığından, bu telefon suya dayanıklı olacak.

Ön taraf 2.5D kavisli olarak karşımıza çıkarken arka taraf düz renkte. Kamera adasında tek bir LED flaş ve üçlü kamera bulunuyor. Sızdırılan fotoğraflar herhangi bir özelliğe sahip değil. Ancak cihazın 6.7 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 860 yonga seti ve 4.500 mAh pil özelliğine sahip olması bekleniyor.

1-35-600x397

Samsung, Galaxy S21 FE’yi piyasaya sürmeyi planlıyorSamsung, Galaxy S21 FE’yi piyasaya sürmeyi planlıyor

Galaxy A82’nin FHD+ panel, Snapdragon 855+ işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacağı belirtiliyor. Kutudan ise Android 11 ile çıkacak. Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Ancak yakında tüm söylentiler ve cihazın fiyatı da dahil olmak üzere her şey netlik kazanacaktır.

Volkswagen Polo Nisan ayı fiyatları belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dikkatleri üzerine çekmişti, yenisi geliyor! Peki neler sunacak?Dikkatleri üzerine çekmişti, yenisi geliyor! Peki neler sunacak?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Sina Weibo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.