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Samsung Galaxy A8s özellikleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Samsung’un Infinity-O tasarıma sahip olan ilk telefonu Galaxy A8s tanıtıldı. Galaxy A8s özellikleri ile amiral gemilerini bile geride bırakıyor. İşte Galaxy A8s özellikleri ve hakkında her şey!

Samsung Galaxy A8s özellikleri neler?

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte 2019 yılında çentik kavramını sonlandıracağını ve Infinity-O adını verdiği sadece ön kameranın yer alacağı tasarıma geçiş yapacağını açıklamıştı.

Güney Koreli firma sözünü erkenden tuttu ve bugün karşımıza ilk Infinity-O ekranlı Galaxy A8s modeli ile çıktı. Özelliklerile amiral gemilerine bile taş çıkaran bu model bakalım neler sunuyor?
Samsung’un yeni telefonu 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü 19.5:9 oranlı Super AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘e sahip varyasyonları bulunuyor. A8s’in amiral gemisi modellerine göre tek eksiğinin işlemcisinin SD 845 olmadığını söyleyebiliriz.

128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 24 Megapiksellik ana kamera + 10 Megapiksellik 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 5 megapiksellik üçücü kamera telefona eşlik ediyor. Cihazın ön bölümünde ise f/2.0 değerine sahip 24 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Kutusundan maalesef ki Android 8.1 Oreo ile çıkan A8s’in önümüzdeki günlerde Android 9.0 Pie güncellemesiyle kavuşacağı söyleniyor. Keşke Samsung bu modelin şerefine Android 9.0’ı sisteme ekleseymiş demekten kendimizi alamıyoruz. Telefonun fiyatı ise 450 dolar seviyesinde olacak. Son olarak parmak izi okuyucusunun telefonun ekranında değil arka bölümde konumlandırıldığını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A8s teknoloji Infinity-O

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