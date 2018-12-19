Samsung Galaxy A9’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A9’un tasarım detaylarına baktığımızda, ilk etapta köşelerden yumuşatılmış metal çerçeveler ve cam tasarımdan söz edebiliriz. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş yer almazken arka tarafta da cihazın en önemli özelliği olarak 4 kamerayı görüyoruz. Aslında Galaxy A9’un son dönem premium Galaxy modellerinden tasarımsal anlamda pek de ayrılmadığını söyleyebiliriz.

Alt tarafında mono hoparlör çıkışı ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktası bulunan telefon, şarj ve veri aktarımı için USB Type-C bağlantı noktasına sahip ve kutudan hızlı şarj adaptörü de çıkıyor.

7.8mm kalınlığında ve 183 gram ağırlığındaki ürünün tek elde kullanımı kolay, ama özellikle arka taraf kir ve parmak izi tutabiliyor, bir süre sonra avuçta terlemeye yol açabiliyor. Bu sebeple kılıflı kullanmak mantıklı olacaktır. Böylelikle muhtemel düşmelerde yaşanabilecek olası hasarların da önüne geçebilirsiniz. İster parmak izi okuyucu, isterseniz de yüz tanıma sistemini kullanın Telefonun arka tarafında konumlandırılan parmak izi okuyucu sensör, gayet hızlı çalışıyor. Ayrıca konumlandığı nokta itibarıyla kullanımı da rahat. Tabii son dönemin popüler özelliklerinden yüz tanıma sistemine bu telefonda da yer veriliyor. İsterseniz aktifleştirebiliyor ve iyi ışıklı ortamlarda hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz. Işık seviyesi azaldığında sistem de biraz yavaşlıyor.

Büyük ekranın keyfini çıkarın Galaxy A9, 6.3 inch değerde Super Amoled ekran teknolojisiyle geliyor ve ekran çerçeve oranı %80.5. 1080×2220 çözünürlük sunan bu ekran, 18.5:9 değerinde. Diğer pek çok Galaxy modelinde olduğu gibi bu modelde de çeşitli görüntü modları mevcut. Mavi ışık filtresini açabilir, Amoled sinema ya da Amoled foto moduna geçiş yapabilirsiniz. Böylelikle ortam ışığını da göz önünde bulundurarak sizi rahatsız etmeyen, daha sıcak renk tonlarını elde edebilirsiniz. Ekranın parlaklık düzeyi yeterli ve dış mekan kullanımlarında, farklı açılardan bakıldığında dahi sorun yaşamıyorsunuz. Genel olarak ekranın dokunuşlara hızlı tepkiler verdiğini, gerek oyun oynarken gerekse de video izlerken tatmin edici sonuçlar alabildiğinizi söyleyelim. Sonuçta 6.3 inch değerde devasa bir ekrandan söz ediyoruz. Snapdragon 660 ile geliyor Telefonda 14nm olarak üretilen Snapdragon 660 çipset tercih edilmiş. Bunun yanında Adreno 512 grafik çipi, 128GB dahili depolaması ve 6GB RAM değeri var. Geekbench 4 performans testinde tek çekirdekte 1605 puan alan telefon, çift çekirdekte de 5908 puan aldı. AnTuTu performans testinde de 141664 puanı gördü.

Birçok kullanıcı için 128GB dahili depolama ve 6GB RAM detaylarının sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Google Play Store’daki oyun ve uygulamaları rahatlıkla depolayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Evet, bir amiral gemisi modeli kadar olmasa da güncel oyunları Galaxy A9’da da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Örneğin PUBG en güncel ve güzel örneklerden bir tanesi. Android 8.0 işletim sistemiyle gelen cihazın akıcı ve kullanışlı bir arayüzü var. İstediğiniz dosyalarınızı saklayabileceğiniz Güvenli Klasör uygulaması ve Bixby sanal asistan (Sesli olarak Türkçe desteği yok) bu telefonda da var. Bixby, aynı zamanda kamera tarafında da çektiğiniz fotoğraflardaki objeler hakkında internette araştırmalar ve alışveriş yapabilmenize de olanaklar sunuyor.

Android 8 demiştik ya hani, Android 9 işletim sistemi için hızlı bir güncelleme gelirse güzel olur doğrusu. Güncel detaylar ve güncel güvenlik yamaları sayesinde daha iyi bir deneyim elde etmeyi kim istemez. 4 kameraya sahip ilk telefon! Ön taraftaki kamerayı da sayarsak 5!

Ve gelelim Galaxy A9’un en önemli özelliği olan 4 kameradan oluşan ana kamera sistemine. Öncelikle sıralama yapmamız gerekirse, arka tarafta 24+8+10+5MP’lik sistem mevcut. Bu kameralardan 24MP değerde olanın f1.7 açıklık oranı var. Böylelikle düşük ışık koşullarında dahi daha çok ışık alarak daha net detaylar elde etmenizi sağlıyor. 8MP değerde olan kamerayla da 120 derecelik geniş açılı, dolayısıyla tek kareye daha fazla detay sığdırabildiğiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. 10MP’lik telephoto kamera ise, detaylarda kayıp yaşamadan 2x optik zoom yapabilmenize imkân sunuyor, ki hareketli video çekimlerinizde çok işinize yarıyor. Diyelim bir konserdesiniz ve 24MP kamera aktifken video çekiyorsunuz. Sahnenin bir bölümünde özel bir şov başladı ve buraya odaklanmak istiyorsunuz. İşte gerçek zamanlı olarak ekrandaki ibareye dokunarak 10MP’lik kamerayı aktifleştiriyor ve 2x optik zoom ile detayları daha yakından elde edebiliyorsunuz. Kameralar arası geçişlerde görüntü netliği kısa süreliğine bozulabiliyor, ama ses tarafında bir sorun yaşanmıyor.

5MP değerde kamera ise, Canlı Odak çekimlerinizde istediğiniz detayları ön plana alarak arka planı blurlu çekmenize yardımcı oluyor. Çekimi tamamladıktan sonra düzenleme yapmak istediğinizde de blurlu alanlar ve ön plana çıkmasını istediğiniz bölgeyi düzenleyebiliyorsunuz.