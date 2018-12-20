Samsung Galaxy A9 bizlere neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Malezya'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Samsung Galaxy A9, resmi olarak Türkiye'de satılmaya başlandı. Dünyanın 4 kameralı ilk telefonu olan model, sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir model.

Samsung Galaxy A9 kutudan çıkıyor!

Telefonun en önemli özelliği arka yüzünde bulunan 4 modüllü kamerası. Bu kamerada Ultra Wide, 8 Megapiksel f/2.4 diyaframlı görüş açısı 120 derece olan bir modül, telefoto özelliği olan 10 Megapiksel f1.7 diyaframlı ve 2X optik zoomlu ikinci modül, üçüncü modülde ise ana kamera ve 24 Megapiksel çözünürlük ile f/1.7 diyafram sunuyor. Son kamera ise alan derinliği için kullanılıyor ve 5 Megapiksel çözünürlük ile f/2.2 diyafram sunuyor. Telefonun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram açıklığı f/2.0. Samsung Galaxy A9'un ana kamerası 4K 30 fps video kayıt edebiliyor.

Kutu açılım videosu!

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