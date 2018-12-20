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Samsung Galaxy A9 bizlere neler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

Dünyanın 4 kameralı ilk telefonu olan Samsung Galaxy A9 test merkezimize ulaştı ve hızlıca kutusundan çıkardık. İşte 4 kameralı telefonun kutu içeriği.

Samsung Galaxy A9 bizlere neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Malezya'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Samsung Galaxy A9, resmi olarak Türkiye'de satılmaya başlandı. Dünyanın 4 kameralı ilk telefonu olan model, sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir model.

Samsung Galaxy A9 kutudan çıkıyor!

Telefonun en önemli özelliği arka yüzünde bulunan 4 modüllü kamerası. Bu kamerada Ultra Wide, 8 Megapiksel f/2.4 diyaframlı görüş açısı 120 derece olan bir modül, telefoto özelliği olan 10 Megapiksel f1.7 diyaframlı ve 2X optik zoomlu ikinci modül, üçüncü modülde ise ana kamera ve 24 Megapiksel çözünürlük ile f/1.7 diyafram sunuyor. Son kamera ise alan derinliği için kullanılıyor ve 5 Megapiksel çözünürlük ile f/2.2 diyafram sunuyor. Telefonun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram açıklığı f/2.0. Samsung Galaxy A9'un ana kamerası 4K 30 fps video kayıt edebiliyor.

Kutu açılım videosu!

Video:

Gücünü orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz Snapdragon 660 sekiz çekirdekli işlemciden alan telefon 6 GB RAM, 128 GB depolama, Adreno 512 GPU, 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220 piksel çözünürlük, 3800 mAH pil, ve 183 gram gibi özelliklere sahip.

Lafı daha fazla uzatmıyoruz ve Samsung Galaxy A9'un kutu içeriğine göz attığımız video ile baş başa bırakıyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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Samsung Galaxy A9 teknoloji

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