Samsung Galaxy A9s hakkında bilinen her şey!

11 Ekim 2018'de Samsung, merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy A9s'i Unpacked 4X etkinliği kapsamında halkın beğenisine sunacak.

Galaxy A9s'in bu kadar dikkat çekmesindeki asıl sebep ise 4 kamera ile beraber gelecek oluşu. Geçtiğimiz haftalarda 3 kameralı Galaxy A7 2018 modelini duyuran Samsung, Galaxy A ailesine şimdi de 4 kameralı A9s modelini ekleyecek.

Telefon burada ''24 megapiksel F1.7 + 5 megapiksel F2.2 + 8 megapiksel F2.4 + 10 megapiksel F2.4'' gibi bir kurulum taşıyor. Modelin önünde ise 8 megapiksel F1.7 kamera bulunuyor. Kamera konusunda fark yaratacak gibi duran telefon, arka kameralarla telefoto, normal ve geniş açı çekimleri bir arada sunuyor olacak.

A9s, 6.28 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ile 2200×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz gücünü ise Snapdragon 660'dan sağlıyor olacak. Ayrıca derinlik algılayabilen telefon, bu sayede arkası bulanık fotoğraflar çekebiliyor. Samsung Galaxy A9s açıklandığı kadarıyla 6 GB RAM ile gelecek.

Bu RAM'in yanında telefona 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabii ki, microSD kart desteği ile beraber bu depolama alanını kullanıcılar genişletebilecekler.