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Samsung Galaxy A9s hakkında bilinen her şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sık sık gündeme gelen Samsung Galaxy A9s için bilinen tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm detaylarıyla beraber Galaxy A9s!

Samsung Galaxy A9s hakkında bilinen her şey!

11 Ekim 2018'de Samsung, merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy A9s'i Unpacked 4X etkinliği kapsamında halkın beğenisine sunacak.

Galaxy A9s'in bu kadar dikkat çekmesindeki asıl sebep ise 4 kamera ile beraber gelecek oluşu. Geçtiğimiz haftalarda 3 kameralı Galaxy A7 2018 modelini duyuran Samsung, Galaxy A ailesine şimdi de 4 kameralı A9s modelini ekleyecek.

Telefon burada ''24 megapiksel F1.7 + 5 megapiksel F2.2 + 8 megapiksel F2.4 + 10 megapiksel F2.4'' gibi bir kurulum taşıyor. Modelin önünde ise 8 megapiksel F1.7 kamera bulunuyor. Kamera konusunda fark yaratacak gibi duran telefon, arka kameralarla telefoto, normal ve geniş açı çekimleri bir arada sunuyor olacak.

A9s, 6.28 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ile 2200×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz gücünü ise Snapdragon 660'dan sağlıyor olacak. Ayrıca derinlik algılayabilen telefon, bu sayede arkası bulanık fotoğraflar çekebiliyor. Samsung Galaxy A9s açıklandığı kadarıyla 6 GB RAM ile gelecek.

Bu RAM'in yanında telefona 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabii ki, microSD kart desteği ile beraber bu depolama alanını kullanıcılar genişletebilecekler.

Dahili depolaması 128 GB olarak görülen ve microSD desteği bulunan telefon, 3.720 mAh pil gücü ile kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başaracak. AMOLED ekran üzerine kurulacak cihaz, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. Samsung'un planlarına göre ilerleyen zamanlarda Pie güncellemesi de alacak telefon.
Samsung Galaxy A9s hakkında bilinen her şey!

Telefonun tasarımı konusunda yorumlama yapacak olursak; Galaxy A9 Star modeli ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, dikey bir şekilde yerleştirilen dört kamerası ve kare şeklindeki parmak izi okuyucusu ile farkını ortaya koyacak. Her ne kadar bu görüntülere birçok eleştirmen ''sahte'' dese de doğruluk payı taşıma yüzdesi de yüksek.

Ek olarak belirtmeden geçmeyelim. 24 Megapiksellik f/1.7 diyaframa sahip ana kamera OIS desteği ile beraber geliyor. Samsung, OIS desteğini S ve Note serisi modellerde kullanıcılara sunuyordu. Anlaşılan bu özellik şimdi de A kullanıcıları için geliyor olacak.

5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ikinci kamera ise derinlik sensörü olarak görev yapıyor olacak. Telefoto ve geniş açı için iki ayrı kamera daha telefonun üzerine entegre edilmiş durumda. Tabii ki tüm bu detaylar şimdilik sızdırılan bilgiler dahilinde tarafımıza ulaşan bilgiler.

11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan etkinlik sırasında telefonun kullanıcılara gerçekten ne gibi özellikler sunacağını net bir şekilde sizlere aktarıyor olacağız. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Tekolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A9s teknoloji

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