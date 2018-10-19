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Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Tablet bilgisayar karışımı Samsung Galaxy Book 2 resmi olarak tanıtıldı. Bilgisayar beraberinde klavyeli kılıf ve kalem ile geliyor.

Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı

Samsung'un uzun yıllardır ürettiği bir seri olan tablet ve bilgisayar özelliklerini bir araya getiren Book serisi yenilendi. Temelde bir tablet olan ürünlerin en önemli özelliği beraberinde verilen klavyeli kılıf sayesinde bilgisayar gibi kullanılabiliyor olması.

Geçen yıl satışa sunulan Galaxy Book serisinin yeni modeli olan Samsung Galaxy Book 2, önceki modelden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 850 işlemciden güç alıyor. Samsung'un Qualcomm işlemcili ilk Book modeli olan yeni bilgisayar 12 inç büyüklüğünde Super AMOLED 2160 x 1440 piksel ekrana sahip.

Temelde telefonlarda kullanılan Snapdragon modellerinin güçlendirilmiş sürümü olan Snapdragon 850 işlemci sekiz adet Krya 385 işlemci çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin çalışma frekansı 2.96 GHz'e çıkabiliyor. Bilgisayarda grafik gücü ise Adreno 630'dan geliyor.

Bilgisayarda 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama seçeneği bulunuyor. Arka tarafında 8 Megapiksel, önünde ise 5 Megapiksel kamera bulunan Samsung Galaxy Book 2, AKG tarafından geliştirilen Adlby Atmos hoparlör sistemine sahip.

Surface ve iPad gibi rakiplerinden farklı olarak kalem ve kılıfı da yanında gelen bilgisayarda parmak izi okuyucu ile ek güvenlik imkanı sunuluyor.

İki adet USB Typec-C girişi bulunan bilgisayarda microSD bellek kartı yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi ve 20 saate kadar pil ömrü sunan bir pil bulunuyor. Samsung Galaxy Book 2'in yurtdışı fiyatı 999.99 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de de satılması beklenen bilgisayarın performansının nasıl olacağı merak ediliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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