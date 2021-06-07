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Samsung Galaxy Book Go neler sunuyor?

07.06.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un ARM tabanlı yeni bir çift uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı var. Standart Samsung Galaxy Book Go modeli Wi-Fi ve LTE varyantları ile geliyor ve 5G modeli hareket halindeyken yeni nesil bağlantı sağlıyor.

Samsung Galaxy Book Go neler sunuyor?

Her ikisinde de 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 720p web kamerasına sahip 14 inç TFT ekranlar bulunuyor. Go modeli, ikinci nesil Snapdragon 7c yonga setinde çalışırken, 5G varyantı Snapdragon 8cx Gen 2 5G platformuyla yetiniyor. 4 veya 8 GB LPDDR4X RAM ve 64/128 GB eUFS depolama alanı da mevcut. Yazılım cephesi, Windows 10 Home/Pro kapsamında. Model, 2 adet USB-C bağlantı noktası, bir adet USB 2.0, bir kulaklık, ayrı microSD kart ve nano-SIM yuvalarından oluşuyor.

Her iki model de, 42,3 Wh pillere sahip olup, doldurmaya gerek kalmadan tam gün kullanım ömrüne sahip olacaklar. Yeni ultrabook’lar 15 mm kalınlık ile geliyor ve sadece 1,4 kg ağırlığındalar.

İŞTE FİYATI

Samsung Galaxy Book Go cihazının yalnızca Wi-Fi sürümü 350 dolardan satışa sunulacak. Renk seçenekleri kısmında çok geniş bir yelpaze söz konusu değil. Tek bir renk seçeneği var. O da gümüş rengi olarak karşımıza çıkıyor.

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Samsung, henüz 5G modeli için herhangi bir fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilgisi vermedi. İlerleyen zamanda tüm detaylar belli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung 5G
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