Samsung Galaxy Buds 2 FCC'de görüntülendi

Samsung Galaxy Buds serisine son olarak Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds Pro gibi modeller ekledi. Şimdi ise Güney Koreli şirket, Galaxy Buds 2 olarak adlandırılan başka bir kulaklık üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

SAMSUNG GALAXY BUDS 2 SIZDIRILDI

FCC'de görüntülenen Galaxy Buds 2, gördüğünüz gibi kulak içi tasarımı ile Galaxy Buds ile benzer bir tasarıma sahip görünüyor.

Görüntülere bakıldığında Galaxy Buds 2'nin optik bir sensöre, içe bakan ve dışa bakan iki mikrofona sahip olduğu göze çarpıyor. FCC'ye göre Samsung Galaxy Buds 2, Bluetooth Low Energy (LE) bağlantı teknolojisi ile geliyor.

Görüntülerden biri ise Galaxy Buds 2'nin şarj kutusunun model numarasını ve özelliklerini gösteriyor. Buna göre Galaxy Buds 2'nin şarj kutusu 2.5W şarj hızına sahip olacak. Galaxy Buds 2'nin, ilk nesil Galaxy Buds'ın halefi olarak gelmesi bekleniyor.

GALAXY BUDS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Popüler bir sızıntı kaynağına göre Samsung, Galaxy Buds 2'nin üretimine çoktan başladı. Ayrıca geçmişte Galaxy Buds 2'nin şarj kutusunun bir taslağı da sızdırılmıştı. Kulaklıkların FCC tarafından onaylandığı düşünüldüğünde, Galaxy Buds 2'nin piyasaya sürülmesi yakın görünüyor. Galaxy Buds'ın Ağustos 2019'da, Galaxy Buds Live'ın ise Ağustos 2020'de piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, Samsung'un Galaxy Buds 2'yi Ağustos 2021'de piyasaya sürmesi kuvvetle muhtemel.

