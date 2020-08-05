Samsung Galaxy Buds Live tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bundan kısa bir zaman önce Samsung Galaxy Buds Live'ın ismi Galaxy Beans olarak geçiyordu. Tam olarak adı gibi fasulye tanesine benzeyen tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy Beans, Samsung tarafından üretilmesi muhtemel sıradaki kablosuz kulaklık modeliydi. Bu olasılık bugün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte ortadan kalktı. Zira Samsung, ilk olarak Galaxy Beans adıyla ortaya çıkan kablosuz kulaklığı Samsung Galaxy Buds Live'ı etkinlikte tanıttı.

SAMSUGN GALAXY BUDS LİVE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Buds Live, AKG imzası taşıyan 12 mm'lik sürücüler ile geliyor. Samsung'a göre kaliteli bir ses sunan Samsung Galaxy Buds Live, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip. Bu sayede tıpkı AirPods Pro'da olduğu gibi dış ortamla temas minumum düzeye indiriliyor. Kulaklıkların her biri ise 5,6 gram ağırlığında. Galaxy Buds+'da olduğu gibi Galaxy Buds Live'da kablosuz şarj olabiliyor. Tabi kutu aracılığıyla.

Şarj demişken, bir kablosuz kulaklık için en önemli noktanın sunacağı pil ömrü olduğunu belirtmemiz gerek. Galaxy Buds Live ise bu anlamda yeterli bir performans sunuyor. Samsung'un iddiasına göre aktif gürültü engelleme teknolojisi açıkken kulaklık 6 saate kadar, aktif gürültü engelleme teknolojisi kapalıyken ise 8 saate kadar kesintisiz dinleme keyfi sunabiliyor. Galaxy Buds Live'ın şarj kutusu ile ise bu süre 29 saate kadar çıkıyor. Samsung'un dediğine göre sadece 5 dakikalık şarj bile kulaklıkları 1 saat boyunca kullanmaya yetiyor. Samsung'un yeni kulaklıklarının sanal asistan Bixby ile anlık etkileşim kurabildiğini de unutmamak gerek. Kulaklık bunu ise her zaman açık olan mikrofonları ile sağlıyor. Bu kulaklıklar, mikrofonları ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 ailesine yaka mikrofonu olarak yardımcı olabiliyorlar.