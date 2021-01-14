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Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

14.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliğine Galaxy Buds Pro kablosuz kulak içi kulaklığını tanıtarak başladı. ANC destekli Samsung Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı ile ilgi çekiyor.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için artık saatler tükendi ve Samsung'un yeni cihazları resmen ortaya çıktı. Samsung, etkinliğe ilk olarak merakla beklenen yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds Pro ile başladı.

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SAMSUNG GALAXY BUDS PRO ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Buds Pro özellikleri arasında ANC yani Aktif Gürültü Engelleyici özelliği bulunuyor. Böylece etraftaki gürültü mümkün olduğunca düşürülüyor. Üç mikrofonu bulunan kulaklık ters yönde bir frekans üreterek gürültüyü engelleyebiliyor. 11 mm woofer ve 6.5 mm tweeter sürücüleri barındıran kulaklıkta ses ayrıştırmak için kullanılan yapay zeka desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

Galaxy Buds Pro özellikleri

Samsung'un yeni TWS kulaklıkları Samsung'un yepyeni Rüzgar Kalkanı teknolojisine sahip. Samsung'un iddiasına göre kulaklık bu sayede rüzgarda arama kalitesinde herhangi bir bozulma yaşamıyor. Yakından tanınan Ortam Sesi özelliği Galaxy Buds Pro'da da mevcut. Galaxy Buds Pro, 61 mAh kapasitesinde bir pil taşırken, şarj kutusu 472 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip.

SAMSUNG GALAXY BUDS PRO FİYATI

Galaxy Buds Pro'nun fiyatı 199 dolar olarak açıklandı. Kulaklık 15 Ocak'ta satışa sunulacak.

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