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Samsung Galaxy Chromebook Go piyasada yerini aldı

24.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, yeni dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye devam ediyor. Samsung ailesine en son eklenen model ise Samsung Galaxy Chromebook Go oldu.

Samsung Galaxy Chromebook Go piyasada yerini aldı

Samsung Galaxy Chromebook Go, Güney Koreli şirketin yeni Chromebook modeli olarak listelendi. Yeni model Intel’in Jasper Lake işlemcileriyle geliyor ve 8 GB’a kadar RAM’e sahip.

İŞTE SAMSUNG GALAXY CHROMEBOOK GO'NUN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Chromebook Go ayrıca genişletilebilir 128 GB’a kadar eMMC depolama alanı içeriyor. Segmentindeki diğer bazı Chromebook’lara benzer şekilde, Samsung Galaxy Chromebook Go, bir LTE bağlantı seçeneği ile birlikte geliyor. Cihazda iki adet USB Type-C bağlantı noktası ve stereo hoparlör bulunuyor.

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Cihaz, 1366×768 piksel çözünürlüğe sahip 14 inç TFT ekrana ve 720p web kamerasına sahip giriş seviyesi bir Chromebook. Buradaki en büyük özellik, hareket halindeyken bağlantı sağlayan LTE desteği. Galaxy Chromebook Go‘ya güç veren sistem ise, Intel UHD grafikleriyle eşleştirilmiş bir Intel Celeron N4500 yonga seti. Laptopda 4 veya 8 GB LPDDR4X RAM ve 32 GB, 64 GB veya 128 GB eMMc depolama alanı mevcut.

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Dizüstü bilgisayar 1,45 kg ağırlığında ve arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Cihaz, 2 adet USB Type-C bağlantı noktası, bir adet USB 3.2, bir kulaklık/mikrofon jakı ve ayrıca microSD ve nano-SIM yuvaları içeriyor. Galaxy Chromebook Go, 45 W şarj cihazı üzerinden şarj olan 42,3 Wh pile sahip. Samsung henüz fiyatlandırmayı ise açıklamadı.

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Samsung
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