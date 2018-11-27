Samsung Galaxy F fiyatını çok abarttı

Malum, kısa süre önce Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy F ortaya çıkmıştı. Aslında Güney Koreli teknoloji devinin 2015’ten bu yana katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Fakat kimse bu modelin öyle uçuk bir etiketle piyasaya sürüleceğini tahmin edemedi.

Aslına bakılırsa Samsung yetkilileri, geçtiğimiz yıl katlanabilir ekranlı bir telefonun yüksek maliyet gerektirdiğini ve şu an için teknoloji şartların böyle bir modele pek de elverişli olmadığını açıklamışlardı.

Görünen o ki bir senelik süreç içerisinde işin teknoloji kısmı aşılmış durumda. Fakat söz konusu maliyet olduğunda, Samsung’un daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor.

Galaxy F ilk ortaya çıktığında telefonun 1500 ile 2000 dolar arasında bir fiyata satılacağı iddia edilmişti. Samsung’un açıklamaları da bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı telefonu 1925 dolar ile 2565 dolar arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak. Sizlerin de tahmin ettiği üzere, modeller arasında dahili depolama alanı ve RAM tarafında farklılıklar olacaktır.

Neresinden bakarsanız bakın bir telefonun 1925 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması hayli uçuk bir olay. Muhtemelen Samsung bu telefonu Türkiye’de satışa sunmayacaktır. Fakat olası bir teşebbüste Galaxy F Türkiye fiyatı 15.000TL – 20.000TL arasında konumlanabilir.

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