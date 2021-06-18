Samsung Galaxy F22 lansmana hazırlanıyor

Geçen ay Samsung’un bir başka giriş seviyesi akıllı telefon olan Galaxy F22 üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Birçok kişi telefonun birkaç hafta önce piyasaya sürülen Galaxy A22’nin bir varyantı olabileceğini tahmin etmiş olsa da, şimdi durumun gerçekten böyle olduğunu doğrulayabiliriz. Galaxy F22, hem Galaxy A22 hem de Galaxy F22’nin aynı cihaz olduğunu belirten bir sertifikada yer aldı.

GALAXY F22 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Sertifika Galaxy F22‘nin özelliklerini detaylandırmıyor, ancak F22’nin yeniden markalı bir Galaxy A22 olduğuna dair söylentileri doğruluyor çünkü ikincisi aynı listede yer alıyor. Bu, Galaxy F22′nin Helio G80 SoC tarafından destekleneceği, 6,4 inç 90Hz HD+ Super AMOLED ekrana sahip olacağı, Android 11 tabanlı One UI Core 3.1 ile geleceği, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna sahip olacağı ve 15W şarjlı 5.000 mAh pil taşıyacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefonun çentik içinde 13MP selfie kamerası olacak ve arka panelde 48MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşan kare şeklinde dörtlü bir kamera kurulumu bulunacak. Tüm detaylar yakında netlik kazanacaktır.

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