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Samsung Galaxy F41’e güncelleme geldi

07.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy F41, geçtiğimiz ekim ayında Android 10 tabanlı One UI 2.1 ile ocak ayında Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini almıştı. Cihaz şimdi Samsung’un en yeni özel Android arayüzü olan One UI 3.1 güncellemesini almaya başladı.

Samsung Galaxy F41’e güncelleme geldi

Yeni yapı, kamera ve cihaz performansında iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca Galaxy F41’deki Android güvenlik yaması seviyesini 1 Mart 2021’e kadar yükseltiyor .Güncelleme, F415FXXU1BUC8 donanım yazılımı sürümüyle birlikte geliyor ve yaklaşık 1 GB’lık bir indirme gerektiriyor.

Güncelleme şu anda Hindistan’da dağıtıma başladı, ancak diğer pazarlarda da yakında yayılmaya başlayacaktır. Kısa süre içinde henüz One UI 3.1 almadıysanız, manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz.

SAMSUNG GALAXY F41 ÖZELLİKLERİ

Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak: 6,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip telefon; FHD+ çözünürlük değeriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca damla çentik yapısına sahip cihaz, Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. Donanım tarafına geldiğimizde ise Samsung Galaxy F41'in özellikleri ile Galaxy M31s'in özellikleri arasında benzerlik olduğunu söyleyebiliriz.

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Galaxy F41, Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alıyor ve 6 GB RAM kapasitesine sahip. Telefon, depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçenekle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 64 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya; 8 Megapiksel ultra geniş açı lens ve 5 Megapiksel canlı odak sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlük değerini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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