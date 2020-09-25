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Samsung, Galaxy F41 için ilk videosunu yayınladı, tanıtım tarihini resmileştirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Galaxy F41 için Samsung'tan resmi video geldi. Samsung, daha önce Google Play Console'da görülen Android'li ilk F serisi akıllı telefonu için yayınladığı videoda Galaxy F41 tanıtım tarihini de açıkladı.

Samsung, Galaxy F41 için ilk videosunu yayınladı, tanıtım tarihini resmileştirdi!

Samsung Galaxy S20 FE'yi tanıttı ancak her şey Galaxy S20 FE ile bitmedi. Samsung'un şu sıralar bir telefon üzerinde daha çalıştığı konuşuluyor. Üstelik bu telefon, Samsung için bir ilki barındırıyor. Daha önce A serisi ve S serisi gibi akıllı telefonlar üreten marka, şimdi ise ilk kez F serisi akıllı telefon üretmeye hazırlanıyor. Bu telefonun adı ise iddialara göre Galaxy F41.

GALAXY F41'İN RESMİ VİDEOSU YAYINLANDI

Galaxy F41 için Samsung, ilk kez resmi bir video yayınladı. Samsung Hindistan YouTube kanalından yayınlanan 48 saniyelik videoda Galaxy F41'in ilk resmi görselleri de paylaşıldı. Son olarak ise damla çentikli bir ekranla geleceği görülen Samsung Galaxy F41'in tanıtım tarihi açıklandı. Samsung tanıtım tarihinde ise bir sürpriz yapmadı.

Samsung'tan yayınlanan videoya göre yeni F serisi akıllı telefon, 8 Ekim'de tanıtılacak. Galaxy F41'in beklenen özellikleri ise şöyle:

İŞTE SAMSUNG GALAXY F41'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

  • 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli sAMOLED ekran
  • 6 GB RAM
  • Exynos 9611
  • 32 MP ön kamera
  • 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP kamera
  • Fiziksel parmak izi okuyucusu
  • 6.000 mAh batarya
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