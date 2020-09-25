Samsung, Galaxy F41 için ilk videosunu yayınladı, tanıtım tarihini resmileştirdi!

Samsung Galaxy S20 FE'yi tanıttı ancak her şey Galaxy S20 FE ile bitmedi. Samsung'un şu sıralar bir telefon üzerinde daha çalıştığı konuşuluyor. Üstelik bu telefon, Samsung için bir ilki barındırıyor. Daha önce A serisi ve S serisi gibi akıllı telefonlar üreten marka, şimdi ise ilk kez F serisi akıllı telefon üretmeye hazırlanıyor. Bu telefonun adı ise iddialara göre Galaxy F41.

GALAXY F41'İN RESMİ VİDEOSU YAYINLANDI

Galaxy F41 için Samsung, ilk kez resmi bir video yayınladı. Samsung Hindistan YouTube kanalından yayınlanan 48 saniyelik videoda Galaxy F41'in ilk resmi görselleri de paylaşıldı. Son olarak ise damla çentikli bir ekranla geleceği görülen Samsung Galaxy F41'in tanıtım tarihi açıklandı. Samsung tanıtım tarihinde ise bir sürpriz yapmadı.

Samsung'tan yayınlanan videoya göre yeni F serisi akıllı telefon, 8 Ekim'de tanıtılacak. Galaxy F41'in beklenen özellikleri ise şöyle:

İŞTE SAMSUNG GALAXY F41'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ