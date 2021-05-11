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  4. Samsung Galaxy F52 5G sızdırıldı! Peki nasıl görünüyor?

Samsung Galaxy F52 5G sızdırıldı! Peki nasıl görünüyor?

11.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy F52 5G'nin tanıtılması için bekleyiş sürerken, ilgi çekici bir sızıntı yapıldı. Telefonun tasarımını ve diğer pek çok detayını gösteren fotoğraflar internette yayınlandı. Fotoğraflara bakılırsa Galaxy F52 5G, diğer Galaxy modellerinden çok farklı olacak.

Samsung Galaxy F52 5G sızdırıldı! Peki nasıl görünüyor?

Samsung Galaxy F serisi ile orta seviye cihaz arayanları hedefliyor. Şirketin en yeni telefon serilerinden biri olan F serisine yönelik şu sıralar yeni bir söylenti var. Samsung'un F serisine Galaxy F52 5G adında bir telefon eklemeyi planladığı söyleniyor. Hatta Galaxy F52 5G modeli, pek çok sızıntının da ana nedeni olmuş durumda. Fakat gelen yeni bir sızıntı, öncekilerden biraz daha farklı.

GALAXY F52 5G KANLI CANLI BİR ŞEKİLDE KARŞIMIZDA

Samsung Galaxy F52 5G'nin lansman öncesi detaylı fotoğrafları internete düştü. Galaxy F52 5G'ye ait olduğu söylenen fotoğraflarda ilk olarak diğer Galaxy cihazlardan farklı olan selfie kamerası dikkatimizi çekiyor. Samsung tarafından genelde merkeze konumlandırılan selfie kamerası, Galaxy F52 5G'de oldukça farklı bir şekilde sağ üst köşeye yerleştirilmiş gibi görünüyor. Bunun dışında telefonun arka tarafında LED flaşlı dörtlü bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz.

Galaxy F52 5G

İŞTE SAMSUNG GALAXY F52 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F52 5G'nin özellikleri arasında 6.57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranın yer alması bekleniyor. Parmak izi okuyucusunun yana konumlanacağı tahmin edilen telefon, iddialara göre 16 MP'lik bir ön kameraya ve 64 MP'lik bir ana kameraya yer veriyor.

Galaxy F52 5g fotoğrafı

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Android 11 işletim sistemine sahip olacağı söylenen F52 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile güçlendirileceği belirtiliyor. Söylentilere göre Galaxy F52 5G, 25W hızlı şarj destekli 4.350 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek ve yaklaşık 312 dolardan satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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