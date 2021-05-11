Samsung Galaxy F52 5G sızdırıldı! Peki nasıl görünüyor?

Samsung Galaxy F serisi ile orta seviye cihaz arayanları hedefliyor. Şirketin en yeni telefon serilerinden biri olan F serisine yönelik şu sıralar yeni bir söylenti var. Samsung'un F serisine Galaxy F52 5G adında bir telefon eklemeyi planladığı söyleniyor. Hatta Galaxy F52 5G modeli, pek çok sızıntının da ana nedeni olmuş durumda. Fakat gelen yeni bir sızıntı, öncekilerden biraz daha farklı.

GALAXY F52 5G KANLI CANLI BİR ŞEKİLDE KARŞIMIZDA

Samsung Galaxy F52 5G'nin lansman öncesi detaylı fotoğrafları internete düştü. Galaxy F52 5G'ye ait olduğu söylenen fotoğraflarda ilk olarak diğer Galaxy cihazlardan farklı olan selfie kamerası dikkatimizi çekiyor. Samsung tarafından genelde merkeze konumlandırılan selfie kamerası, Galaxy F52 5G'de oldukça farklı bir şekilde sağ üst köşeye yerleştirilmiş gibi görünüyor. Bunun dışında telefonun arka tarafında LED flaşlı dörtlü bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F52 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F52 5G'nin özellikleri arasında 6.57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranın yer alması bekleniyor. Parmak izi okuyucusunun yana konumlanacağı tahmin edilen telefon, iddialara göre 16 MP'lik bir ön kameraya ve 64 MP'lik bir ana kameraya yer veriyor.