Samsung Galaxy F52 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy akıllı telefonlarıyla pazarda yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 de dahil olmak üzere pek çok yeni telefonu görücüye çıkartacağı söylenip duruyor. Henüz Galaxy Z Fold 3 veya Galaxy Z Flip 3 ile tanışamasak da Samsung, bir süredir söylentilerin arasında adı geçen Galaxy F52 5G'yi resmileştirmiş durumda.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F52 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy F52 5G özellikleri ile orta sınıf bir akıllı telefon deneyimi sunacak gibi görünüyor. Zira telefonda Snapdragon 750G işlemcisi yer alıyor ve bu işlemciye 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile gelen telefon, 6.6 inç büyüklüğünde Full HD+, 120 Hz LCD ekran ile geliyor. Bu noktada Galaxy F52 5G'nin birçok amiral gemisinde görmediğimiz bir özelliği sahip olduğunu söylememiz gerek, zira piyasada 120 Hz gibi yüksek yenileme hızı sunamayan amiral gemisi akıllı telefonlar mevcut. F52 5G, bu açıdan onlara göre avantajlı görünüyor.

25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alan Galaxy F52 5G, arka tarafında 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP portre kamera + 2 MP derinlik sensörü taşıyor. Telefonun kamera deliği ise sağ üst kısımında bulunuyor ve 16 MP'lik bir sensöre ev sahipliği yapıyor.